Interview "C'est une belle illustration du slogan : Vous le valez bien !" : l'Oréal célèbre l'émancipation des femmes devant l'Opéra de Paris avec un défilé inclusif

Partenaire officiel de la Paris Fashion Week, l'Oréal Paris a fait défiler égéries, mannequins, actrices et influenceuses lors d'un show public, le 23 septembre, au premier jour de la Paris Fashion Week féminine printemps-été 2025. On y était.

Premier jour de la Paris Fashion Week, 23 septembre, 20h30, la pluie et les rafales de vent ont cessé, le fond de l'air est humide. Devant l'Opéra de Paris, dont la façade est recouverte d'une immense bâche publicitaire L'Oréal, un écran géant et un podium surélevé sont dressés pour que le public de fans massé derrière des barrières (l'événement est gratuit sur inscription) puisse assister au show. Il démarre par un film donnant la parole aux égéries qui martèlent toutes à tour de rôle le même message : "Vous le valez bien".

Puis c'est le défilé, elles sont toutes là : Jane Fonda en combinaison argentée disco, Eva Longoria en mini-robe bouffante blanche, Kendall Jenner et Cara Delevingne tout de rouge vêtue ainsi que des actrices, des athlètes paralympiques et des influenceuses inclusives des quatre coins du monde. Quelques intermèdes dansés ponctuent le spectacle où les mannequins d'un soir resplendissantes semblent bien s'amuser dans leurs tenues signées de la jeune garde française de la mode, celle qui fut sur le devant de la scène lors des cérémonies des Jeux.

Pour la septième fois depuis 2017, le défilé l’Oréal Paris, intitulé Walk Your Worth, célébrait la synergie entre l'expertise en matière de beauté et la mode via ses porte-parole et des créateurs de mode. Ce défilé était ouvert au public et diffusé en direct sur Instagram, sur le site de la marque et sur Roblox. Décryptage de l'événement avec Delphine Viguier-Hovasse, Directrice générale internationale de L’Oréal Paris.

Franceinfo Culture : Depuis 2017 se tient le défilé l'Oréal Paris pendant la Paris Fashion Week féminine. Comment est née, il y a 7 ans, cette initiative ?

Delphine Viguier-Hovasse : C'est parti du positionnement de l'Oréal Paris : une marque qui fait des produits qui ont l'air d'être des produits de luxe, à la fois par leur emballage, leur formule et leur efficacité. La taille de notre marque nous permet de les faire à un prix accessible. Faire un défilé - qui est normalement quelque chose de très luxueux, de très fermé, très exclusif, seulement sur invitation pour des VIP - et le mettre dans l'espace public, c'est vraiment la mission de notre marque de démocratiser le meilleur de la beauté. Ce défilé en public, c'est montrer aux femmes les plus beaux maquillages, les plus belles coiffures et, aussi, les plus belles créations de jeunes designers français ou qui travaillent en France.

Il vient nourrir notre positionnement parisien : l'Oréal Paris est né il y a 110 ans en France. C'est un point de différenciation extrêmement fort, en particulier sur les marchés étrangers où nous sommes la seule marque de mass market française présente partout. Le fait de renourrir notre ancrage parisien pendant la Fashion Week, c'est aussi présenter au monde des images de la marque et de nos mannequins dans des lieux spectaculaires comme, cette année, l'Opéra de Paris.

L'actrice Eva Longoria au défilé L'Oréal Paris le 23 septembre 2024, au premier jour de la Paris Fashion Week (JULIEN DE ROSA / AFP)

Le premier défilé était sur les Champs-Elysées, puis il y a eu un podium flottant sur la Seine... Aujourd'hui, c'est place de l'Opéra. Comment sont sélectionnés les lieux ?

Les lieux sont choisis, emblématiques et signifiants : on a commencé sur les Champs-Elysées, ensuite sur une barge sur la Seine, puis à la Monnaie de Paris, à l'Ecole Militaire, au parvis des droits de l'Homme et à la Tour Eiffel. Cette année, le podium est aligné avec la façade de l'Opéra de Paris, à l'intérieur duquel les équipes maquillent et coiffent les filles pour le spectacle.

L'actrice Viola Davis au défilé L'Oréal Paris le 23 septembre 2024, au premier jour de la Paris Fashion Week (JULIEN DE ROSA / AFP)

C'est un défilé ouvert au public.

C'est justement l'idée de faire un show très distrayant, plein de joie et de musique. C'est une façon de présenter de magnifiques maquillages, de sublimes coiffures et de très belles égéries. Ce défilé en public permet d'animer toutes nos plateformes sociales. Sur les 4 000 personnes qui y assistent, on compte 500 invités. Les 3 000 places, réservées pour le public, se sont toutes arrachées en 8 minutes.

On pense qu'il va être vu 17 milliards de fois. C'est un très bon investissement qui permet de générer du contenu intéressant sur les réseaux sociaux aussi. Le défilé est broadcasté et livestreamé sur toutes nos plateformes. Il est repris en direct dans les grandes capitales européennes comme Londres et Madrid, par exemple. C'est pour cela que l'investissement est conséquent, c'est à la fois de la création de contenu et un média.

Notre défilé présente les femmes dans leurs diversités d'âges, de formes de corps, d'origines sociales et de couleurs de peaux. Ce n'est pas un défilé officiel, ni de mode tendance présentant le printemps-été 2025 puisqu'on montre plusieurs marques, des collections de l'année dernière, des collections historiques et des pièces d'archives. Ce spectacle sur le woman empowerment est quelque chose de très différent de ce que l'on voit à la Paris Fashion Week !

Le défilé L'Oréal Paris le 23 septembre 2024, au premier jour de la Paris Fashion Week (JULIEN DE ROSA / AFP)

Des créateurs de mode prêtent leurs tenues...

L'Oréal Paris est partenaire de la Paris Fashion Week : la marque y montre son savoir-faire en maquillant et coiffant les défiés des jeunes créateurs ainsi que de belles marques de designers. Il y a cette notion de faire connaître de jeunes talents français, de favoriser ceux qui démarrent et ont une activité en France afin de développer cette industrie. Et quand ce sont des femmes, c'est banco, comme Ester Manas, qui nous a aidés à porter les valeurs de notre marque. C'est une femme française qui fait des vêtements censés aller à toutes les femmes, quelles que soient leur taille et leur body shape [forme de corps]. C'est vrai là, on a une histoire que l'on porte. Cette saison, il y a une soixantaine de créateurs qui y participent : Mossi, Mugler, Viktor & Rolf, Robert Wun, Gaurav Gputa, Germanier, Georges Chakra, Pierre Cardin, Giambaptista Valli, Atlein, Coperni, Vilmorin, Pierre-Gabriel Nouchi et Ludovic de Saint Sernin

Baptisé Walk You Worth (marche avec fierté), ce défilé se veut résolument féministe ?

Il y a une notion de fierté avec nos égéries, qui ont entre 20 et 88 ans : c'est une belle illustration du slogan Vous le valez bien ! Cela rappelle que l'Oréal Paris est une marque accessible, inclusive, pour toutes les bourses et pour tous les âges. Certaines sont nouvelles comme la mannequin Cara Delavingne et l'actrice indienne Alia Bhatt mais il y a aussi Jane Fonda, Andie MacDowell, Kendal Jenner... Les égéries étaient au début un peu étonnées que l'on fasse un défilé de mode mais quand elles ont vu que c'était un show sur le woman empowerment, la diversité, la sororité, elles ont adhéré et s'y amusent beaucoup.

L'actrice Jane Fonda au défilé L'Oréal Paris le 23 septembre 2024, au premier jour de la Paris Fashion Week (JULIEN DE ROSA / AFP)

Elles sont rejointes par d'autres femmes inspirantes et des influenceurs ?

Outre nos égéries habituelles, il y a Bébé Vio Grandis, l'escrimeuse qui a gagné le bronze en équipe au Paralympiques, Marie Bauchet, la championne de ski paralympique, ainsi que de nouvelles "spoke personnes" comme Heidi Klum, Simone Asley et des actrices, la Sud-Africaine Thuso Mbedu et la Brésilienne Tais Araujo. C'est un énorme casting d'une soixantaine d'égéries, 15 internationales, 22 locales et une vingtaine d'influenceuses.

Quel est l'impact d'un événement de cette envergure sur les ventes ?

Cela un impact sur la marque : on fait du social commerce et du livestream dans toute l'Asie au même moment. J'ai la conquête de la Chine à faire aujourd'hui : j'ai 90 millions de consommateurs et la cible de la marque là-bas, c'est 400 millions. En Chine, les consommatrices vont découvrir la marque avec les influenceurs chinois qui sont au défilé et vantent les nouveaux produits : ils décodent les looks et on en vend en e-commerce. Ce défilé cristallise tout ce qui se passe sur ma marque toute l'année avec toutes ses innovations.