À la Fashion Week, des créateurs Serbes se font une place sur les podiums parisiens grâce au programme "Welcome to Paris"

La Serbia Fashion Week est l'une des plus grandes semaines de la mode en Europe de l’Est. Lancée en 2012, elle a signé en 22 éditions des contrats de partenariat avec plus de 30 semaines de la mode dans le monde.

La Serbia Fashion Week a fait son entrée dans le programme "Welcome to Paris" de la Fédération de la Haute Couture de la mode de Paris, en 2023. Cette saison, en marge du calendrier officiel de la Paris Fashion Week automne-hiver 2024-25, quatre créateurs Serbes présentent leur travail. Bosko Jakovlevic, Suzana Peric, Natasha Perkovski et Alesari by Alexander Bratcher étaient à la Galerie Bourbon, le 2 mars.

Créatrice de mode parmi les plus primées de la région d’Europe du Sud-Est, Svetlana Horvat a créé des vêtements en cuir et en soie pendant 20 ans. Membre du Conseil européen de la mode et présidente de la semaine de la mode de Serbie, elle nous explique l'importance de la présence de la Serbia Fashion Week à Paris.

Franceinfo culture : Londres est connue pour ses jeunes talents, New York est plus commerciale, Paris est ouvert aux étrangers... Quelle est la particularité de la Serbia Fashion Week ?



Svetlana Horvat : C'est la plus grande semaine de mode en Europe de l'Est et du Sud-Est. C'est un mixte de commercial et d'art sublimant le prêt-à-porter et la haute couture. Tous les créateurs importants, les jeunes talents et les innovations peuvent y être vus car c'est une véritable vitrine de la mode. Partie intégrante du projet Novi Sad - capitale européenne de la culture 2022 -, la Serbia Fashion Week favorise l'imbrication de la mode et de l'art, en l'associant au théâtre, à l'opéra, au cinéma et à l'héritage culturel des pays d'Europe de l'Est.

Quelle est l'histoire de la Serbia Fashion Week ?

La Serbia Fashion Week a été lancée en 2012 à Novi Sad, la deuxième plus grande ville de Serbie. Sa 22e édition s'est tenue du 13 au 17 octobre 2023 avec 52 designers de 22 pays et, bien sûr, des designers serbes.

Quand nous avons envisagé notre première semaine de la mode, je n'aurais jamais imaginé à quel point ce serait difficile. Nous étions une douzaine, sans aucun soutien financier, pour mettre sur pied l'un des plus grands projets de mode en Europe. Notre seul capital était nos nombreux amis dans ce secteur dans notre pays et à l'étranger, en particulier en France. Peu y ont cru, c'est pourquoi je suis, toujours, reconnaissante aux sponsors et partenaires qui nous ont soutenus. Sans la ville de Novi Sad, nous n'aurions pas pu lancer un projet d'une telle ampleur.

Quelles sont ses particularités ?

Cela semblait une mission impossible mais avec beaucoup de dévouement, d'amour et de travail, plusieurs d'entre nous, partis de rien, ont réussi à faire qu'aujourd'hui, plus de 300 personnes participent à son organisation, dont des étudiants d'universités et d'académies de Serbie, et 15 000 à 20 000 personnes la visitent. Chaque saison, elle accueille entre 50 et 60 designers. Nous avons gagné le respect et la confiance de grands noms venus en tant qu'invités à la SFW : Thierry Mugler, Anna Fendi, Kenzo Takada, Patrizia Gucci (petite-fille de Guccio Gucci), Agatha Ruiz de la Prada...

La SFW a signé des contrats de coopération avec plus de 30 semaines de la mode dans le monde et mis en place un programme d'échange de créateurs au sein du Conseil européen de la mode.

Défilé de la créatrice Serbe Suzana Peric à la Paris Fashion Week, le 2 mars 2024. Créatrice la plus célèbre de Serbie et des Balkans, elle présente ses collections à la SFW, à Berlin et Milan où elle a remporté le prix du meilleur créateur international en 2019 et 2020. (MARC PIASECKI / GETTY IMAGES EUROPE)

En quoi consiste ce programme d'échange ?

Je l'ai mis en place il y a 12 ans. J'ai signé des contrats avec 34 semaines de la mode -Europe, Asie, États-Unis, Amérique latine... Une fois par an, la SFW envoie des stylistes aux semaines de la mode partenaires où les créateurs bénéficient d'un défilé de leur collection et d'un hébergement. Ils n'ont besoin que d'un billet d'avion. En échange, la SFW accueille, chaque année, ces créateurs partenaires pour aider et encourager les talents du monde entier à se développer et à être visibles.

La SFW organise plusieurs concours pour les jeunes talents : Concours national, international et "Ecolution". Esmod Paris participe depuis plus de 7 ans à nos concours avec ses étudiants et des représentants de sa direction ont été membres de notre jury.

Serbia Fashion Week à la Paris Fashion Week, mars 2024 Des créateurs de la Serbia Fashion Week défilent à la Paris Fashion Week, le 2 mars 2024, dans le cadre du programme Welcome to Paris de la Fédération de la haute couture et de la mode (Michel Dupré)

La SFW cultive donc des rapports étroits avec la France ?

Oui, dans le domaine de la culture, la coopération est très fructueuse et synonyme d'amitié et de soutien avec la France. La SFW entretient des liens étroits avec des acteurs de la mode en France. Nous avons une très bonne coopération avec l'Institut français de Serbie et nous réalisons ensemble des projets éducatifs et artistiques. Nous avons même acquis le surnom de "Serbia Fashion with the French taste" (la mode serbe au goût français). Des journalistes et des représentants de la presse française, venus à la SFW, ont écrit qu'ils y sentaient l'esprit français.



La direction de la SFW est composée d'experts de Serbie et de France ?

Oui, depuis ses débuts. Aujourd'hui, il y a Eymeric François, couturier français et costumier, Donald Potard (ancien PDG de Jean Paul Gaultier...) et président des Serbia Fashion Awards, Marcellous L. Jones qui a lancé le magazine TheFashionInsider.com, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris. Les deux derniers membres du conseil d'administration sont Anita Ivkovic, responsable du développement national de la SFW, et, moi-même, la présidente.

Que sont devenus les créateurs venus à "Welcome to Paris" en 2023 ?

Les créateurs qui ont présenté leurs collections en 2023 se développent aujourd'hui à l'international. Ils participent à de nombreuses semaines de la mode dans le monde et renforcent leur position. Ce secteur exige de la patience, de la continuité, de la persévérance et de l'investissement. Ils savent que ce n'est que le début d'un chemin sur lequel seuls les plus persévérants atteindront le succès.

Comment s'est fait le choix de Bosko Jakovlevic, Suzana Peric, Natasha Perkovski et Alesari by Alexander Bratcher, présents à "Welcome to Paris", cette saison ?

Chaque année, la direction de la SFW invite les créateurs à poser leur candidature pour le programme "Welcome to Paris". Après avoir reçu leurs portfolios et le look book de leurs nouvelles collections, notre conseil artistique fait la sélection, en jugeant de la qualité et de l'innovation de leurs créations.

Défilé de la créatrice Serbe Natasa Perkovski à la Paris Fashion Week, le 2 mars 2024. Sa marque s'est fait remarquer par un style glamour où chaque détail, fleur, est orné de cristaux les plus fins brodés à la main (FOC KAN / WIREIMAGE)

Vous avez consacré votre vie à la mode. Vous aviez votre propre marque ?

J'ai travaillé pendant plus de 20 ans comme styliste de mode, principalement dans le domaine du cuir. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé avec des maisons de couture, j'ai eu aussi mon propre atelier et j'ai reçu des prix prestigieux tant dans mon pays qu'à l'étranger. Lorsque j'ai lancé le SFW, j'ai mis un terme à ma carrière de styliste, ce qui a été une décision très difficile à prendre mais j'avais décidé de concentrer toute mon attention et d'appliquer toutes mes connaissances pour aider et promouvoir les créateurs de mode.