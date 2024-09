En 1968, Pierre Cardin veut habiller l'homme qui va sur la lune, en 2024 la maison dessine les combinaisons d’entraînement des astronautes européens

Rentrée chargée pour la maison Pierre Cardin qui a révélé une collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne, alors que sa collection féminine printemps-été 2025 défile à la Paris Fashion Week, le 30 septembre.

Le 9 septembre dans son atelier parisien, Rodrigo Basilicati-Cardin, CEO de la maison, a dévoilé le prototype d'une tenue destinée à des astronautes européens, en présence de Matthias Maurer qui dirige la mission d'entraînement lunaire dont le centre Luna, basé à Cologne en Allemagne.

Une collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne

Il s'agit d'une combinaison souple intérieure et d'une combinaison extérieure, habillant le scaphandre, utilisées dans le bâtiment de simulation de surface lunaire du centre Luna. "Cette collaboration est née spontanément avec l'astronaute allemand Mathias Maurer et les personnes dédiées au projet Luna, le premier centre d'entraînement lunaire au monde dont Mathias Maurer est le chef" indique Rodrigo Basilicati-Cardin.

Ce projet est un défi pour la maison de couture qui doit répondre au besoin de l’Agence Spatiale Européenne de disposer de tenues aussi réalistes que possibles, alliant expertise en design à des exigences techniques. Ces combinaisons permettront, en effet, de simuler des opérations et procédures liées aux futures sorties sur le sol lunaire dans des conditions proches du réel comme le souligne le CEO de la maison Cardin "à l’intérieur du bâtiment, le sol recrée le sol lunaire avec sa poussière afin d'aider les futurs astronautes à travailler sur cette surface".

Le prototype de la combinaison d'entrainement réalisé par la maison Pierre Cardin présenté à Paris le 9 septembre 2024 (ANTOINE REPESSE)

Des textiles innovants

Au-delà du design, cette collaboration se traduit pour la maison par le développement de textiles innovants capables de résister aux conditions extrêmes de la Lune. Cette combinaison d’entraînement doit offrir un confort optimal et une mobilité accrue. En effet, "les textiles pour l'espace sont rigides" a expliqué, sur France Inter, Matthias Maurer "ça doit être confortable mais si c'est élégant, c'est encore mieux [...] Je dois travailler sur la Lune plus tard, alors si ce n'est pas confortable, je ne suis pas efficace". Un défi que Rodrigo Basilicati-Cardin a bien perçu "nous, on sait habiller un corps, eux, ils sont habitués à travailler avec des ingénieurs plutôt techniques. C’est une combinaison pour s'entraîner avec presque toutes les problématiques que l'on peut avoir sur la Lune... avec la pression, la combinaison devient rigide. On a trouvé des matériaux techniques pour faire respirer un peu plus le corps, des synthétiques recyclés".

Des recherches qui vont donner lieu à des créations pour le prêt-à-porter futur. "Depuis cette aventure post Pierre Cardin, j'ai toujours cherché des tissus structurels. J'en ai utilisé déjà dans le défilé du Bourget et dans celui de Venise. L'idée est d'utiliser l'épaisseur. Demain, il sera possible d'insérer dedans des technologies pour régler, par exemple, la température corporelle pour plus de confort personnel. J'étudie cela !". On peut d'ores et déjà imaginer que le défilé de mars 2025 sera inspiré de l'univers spatial.

En développant des textiles innovants et résistants aux conditions extrêmes aussi bien sur Terre que dans l’espace, la maison Pierre Cardin s’engage dans une démarche où le vêtement ne se contente plus d’habiller mais devient un allié protecteur et respectueux de l’environnement.

Pionnier de la mode spatiale dans les années 60

Si cette collaboration est une première dans l’histoire des maisons de couture, c'est une suite logique pour la maison Pierre Cardin, qui s’est toujours projetée dans le futur. Elle s'inscrit dans l'univers visionnaire du fondateur de la maison, qui dès les années 1960 s’est inspiré de la conquête spatiale pour ses créations. Comme l'expliquait Jean-Pascal Hesse dans son livre Pierre Cardin. Mode. Mythe. Modernité "très vite, il avait senti l’évolution de la société et avait vu que le monde allait basculer. C'est là qu'il a commencé à se démarquer des autres, à faire cette mode unisexe, futuriste, très géométrique". De son côté, Rodrigo Basilicati-Cardin précise "je pense que c'était à la suite des premiers vols d'astronautes. Quand Youri Gagarine a été le premier homme à partir dans l'espace, cela l'a inspiré. Il a commencé à rêver de ça, à faire des recherches sur les tissus".

La collection Cosmocorps printemps-été 1968 proposait, entre autres, des mini jupes, des vêtements unisexes et surtout une pièce phare la combinaison, le tout avec des reflets métalliques futuristes, des imprimés en damier ainsi que des chapeaux. "Le vêtement que je préfère est celui que j'invente pour une vie qui n'existe pas encore, le monde de demain" expliquait alors Pierre Cardin.

La collection Cosmocorps des années 60 (PIERRE CARDIN)

"Il a pensé le Cosmocorps très en avance, c'était unisexe avec des combinaisons, de la géométrie, de l'architecture, des zips. Les combinaisons sportives d'aujourd'hui pour la plongée, le parachutisme, la moto sont des pièces similaires aux combinaisons spatiales" constate Rodrigo Basilicati-Cardin ajoutant que si cette collection a été bien reçue car novatrice, elle ne s'est pas bien vendue.

Très marqué par la formidable aventure de la conquête de la Lune, Pierre Cardin, "qui aimait le risque", n‘avait pas hésité au début des années 70 à revêtir la combinaison spatiale de l'astronaute Buzz Aldrin exposée à Houston lors d'une visite avec une délégation d'hommes politiques. "Il avait certainement prémédité la chose car il était venu avec une petite caméra pour immortaliser ce moment. Lors de la visite, il est revenu sur ses pas, a enfilé la combinaison et s'est fait photographier. Il était curieux de savoir comment était l'intérieur. Il m'a dit qu'il se sentait léger même si la forme et le volume donnaient l'impression que c'était encombrant. Déjà à l'époque, il avait étudié cela et s'est inspiré de ses tissus synthétiques ensuite pour ses créations".

Le couturier Pierre Cardin a enfilé une tenue d'astronaute à Houston aux Etats-Unis en 1974 (PIERRE CARDIN)

Une collection qui a marqué les esprits puisqu’en janvier 2022 à son tour Rodrigo Basilicati-Cardin présente la ligne Cosmocorps cette fois-ci version 3022 au musée de l’air et de l’espace au Bourget au pied d'une fusée Ariane 5. Pendant ce show, des images de Pierre Cardin jeune et ses créations des années 60-70 sont alors projetées sur les écrans géants. Dans l'une des vidéos, on entend le couturier dire "La mode doit être de demain et non pas inspirée d'hier. Je conçois des modèles pour les villes de demain, du futur. C'est-à-dire non seulement celles d'aujourd'hui mais celles qui seront construites dans quelques années".

Lors de ce défilé-hommage, Rodrigo Basilicati-Cardin avait indiqué "on a voulu le faire sur le thème de l'espace pour évoquer les années 60 quand Pierre Cardin voulait habiller l'homme qui va sur les vaisseaux spatiaux... Il a été le premier, avec André Courrèges à oser, à faire ça, critiqué par tout le monde à l'époque".