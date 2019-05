VIDEO. Marcia de Carvalho, la styliste qui donne une deuxième vie aux chaussettes orphelines

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les chaussettes trouées ou orphelines encombrent nos tiroirs. Ne les jetez plus. La styliste Marcia de Carvalho leur offre une nouvelle vie. Dans son atelier, elles sont triées, récoltées et transformées en fil avec lequel seront élaborés de nouveaux vêtements. "Le recyclage, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon ADN", relève la créatrice. Dans sa boutique "Chaussettes Orphelines" à Paris, elle expose les nouveaux habits et accessoires : chaussettes, pulls, écharpes, bonnets ou encore pochettes d'ordinateurs. Autant d'articles conçus à partir de fils recyclés et tricotés par des "couturiers du quartier".

Une initiative écologique et solidaire

"Aujourd'hui, on connaît un intérêt pour la mode durable, pour la mode éthique", explique Marcia de Carvalho. La styliste opère avec "Espérance", une filiale de l'association Emmaüs, pour lutter contre l'exclusion des travailleurs. "Ce sont des personnes qui étaient auparavant assez éloignées du monde professionnel", précise la styliste. Avec ce projet, elle souhaite sensibiliser au recyclage du textile mais aussi à l'écologie solidaire.