"Nous allons chercher de nouvelles idées pour revenir avec force" : Clémence Cahu, fondatrice de la marque de sacs en PVC Cahu, s'organise

Clémence Cahu, fondatrice de la marque de maroquinerie qui porte son nom, nous raconte comment elle s'organise face au confinement imposé pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus.

Pour comprendre l’histoire de Cahu, il faut revenir quelques années en arrière quand les petites filles Cahu déambulaient dans l’usine de leur père en Normandie. Ils fabriquaient des jeux gonflables XXL conçus à partir d’une toile PVC imperméable et hyper résistante.

Cette matière, Clémence la styliste et fondatrice de la marque a eu l’idée d’en récupérer les chutes puis de l’associer à du cuir afin de créer des sacs et de la petite maroquinerie aux formes épurées et mixtes. Les produits sont en toile PVC doublée de cuir ou d’un tissu 100% coton.

La marque de maroquinerie Cahu (Cahu)

"Pendant ces quinze jours, nous allons nous concentrer sur le fond, et nous efforcer de réfléchir aux fondamentaux afin de repartir dans un mois avec des perspectives précises. Depuis deux ans, date de création de Cahu, nous avons profité d’opportunités qui nous ont permis de connaître un succès assez rapide. C’est le moment idéal pour prendre du recul, pour mettre en place des grands axes de stratégie et réfléchir aux dix prochaines années !" explique Clémence Cahu, la styliste et fondatrice de la marque.

Franceinfo Culture : Avez-vous la possibilité de faire du télétravail ?

Clémence Cahu : Oui pour nous, il est possible de passer en télétravail même si cela nous demande de gros efforts de ré-organisation et des pertes de bénéfices au quotidien. Tout ce qui concerne la vente physique ou via notre e-shop est suspendue. Nous arrêtons pendant 15 jours les envois de sacs vendus sur l'eshop. Nous avons fermé la boutique rue Jean-Pierre Timbaud à Paris et nous allons stopper les petites productions et le développement prototype gérés à Paris. Le reste peut être fait en télétravail !

Comment fonctionnez-vous avec les membres de votre équipe ?

L’équipe Cahu est composée de cinq personnes, quatre assistants et moi-même. Le télétravail n’est pas problématique pour deux des quatre assistants, une jeune marque a beaucoup à faire sur les réseaux sociaux. En revanche, pour Gauthier Gervaise mon assistant maroquinier et Clémence Cochin, notre assistante couteau suisse, la solution sera le chômage technique. Pour Gauthier, nous essayons d’avancer sur la gestion des matières premières avec les usines et les dossiers techniques à distance… mais cela ne pourra pas durer, il sera au chômage technique d’ici une semaine/10 jours maximum. Pour Clémence, qui s’occupe des envois eshop et de la gestion de la boutique, sa mission est réduite à néant pour le moment.

Trois des membres de l’équipe sont repartis chez leurs parents. Mon bras droit Jackye Mullerm travaille sur les tableaux excel. Nous passons beaucoup de temps toutes les deux sur nos smartphones à parler, s’écrire et plaisanter malgré la situation, que nous essayons de vivre au mieux en restant positives et en mettant à profit ce temps pour le travail de fond. Alix Bardy, quant à elle, s’occupe de la partie graphisme de la marque.

Les modèles en sac PVC de la marque Cahu (Cahu)

Pouvez-vous me décrire votre nouveau quotidien ?

La bonne nouvelle est que la semaine dernière Céline Dion a porté notre sac Le Dame. Suite aux posts relayant cette information, nous avons eu beaucoup de retours, autant dans le B to B (ventes entre entreprises ou entre professionnels, ndlr) que dans le B to C (ventes que réalisent les entreprises directement aux particuliers, ndlr). Les acheteurs et les clients ont répondu présent. Nous allons profiter de cette période pour les relancer, les informer sur les nouveautés et conserver ses relations de façon à ne pas perdre ces belles opportunités la saison prochaine.



Nous avons appris aussi notre admission à la Caserne (Château-Landon, lieu de création destiné aux créateurs, ndlr) pour le printemps 2021, une bonne nouvelle. Nous allons donc profiter de ce temps mort pour réfléchir à la mise en place d’une nouvelle organisation entre nos ateliers, notre boutique et cette nouvelle adresse.

Autre bonne nouvelle, visiblement les Chinois sont revenus dans les boutiques de luxe. L’Asie étant notre premier client, nous allons essayer de rattraper le retard et fournir nos clients là-bas. La team Cahu travaille donc en parallèle sur le digital, le futur commercial mais aussi la gestion de l’angle écologique de la marque.

Tout le matériel pour produire des sacs dans l'attente d'une nouvelle production Cahu (Cahu)

Vos points de vente sont fermés, comment allez-vous assurez les commandes ?

Nous ne pouvons pas assurer les commandes eshop et boutique pendant les 15 prochains jours. Le manque à gagner est vraiment énorme. Nous devions signer pour une nouvelle boutique cette semaine. Nous mettons tout en attente.

Nous décalons aussi la production de la prochaine collection, faute d’usines disponibles pour réceptionner les colis de matières premières. Dès le retour à la normale, nous lancerons les productions pour alimenter les commandes réalisées lors des salons de février 2020. Les envois des commandes passées sur l'eshop repartiront également, d’ici-là, nous pouvons préparer les colis, en attendant de les livrer.



Comment allez-vous rebondir ? nouvelles idées, nouveaux développements ?

Nous allons faire en sorte de bondir sur les réseaux sociaux afin de montrer à notre communauté que nous sommes toujours là mais aussi, trouver de nouveaux clients sur des marchés qui ne nous paraissaient pas prioritaires mais qui, au vu du contexte actuel, peuvent émerger. Notre objectif est de montrer que Cahu est bien là pendant cette période morne et que la marque sera encore plus forte et prête à répondre aux besoins du marché dès le retour à la normale.



Aujourd’hui notre plus grosse problématique concerne la production de notre it bag (leur modèle le plus populaire, ndlr). Il est sold out depuis l’automne 2019 et il devait revenir dans les magasins au printemps 2020. Nous devions aussi reconduire notre action avec le Secours Populaire pour aider les enfants à partir en vacances. Toutes les belles perspectives annoncées sont tombées à l’eau pour l’instant… toutes ces actions seront décalées mais pas annulées.