Le Prix LVMH constitue un fonds pour aider les jeunes créateurs de mode et partage le prix 2020 entre les huit finalistes

Ils seront cette année huit créateurs à gagner la 7e édition du prix LVMH 2020

En raison de la pandémie de Covid-19, la finale de la 7e édition du Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode, qui devait se dérouler le 5 juin 2020 à la Fondation Louis Vuitton, est annulée. La dotation de 300 000 euros est répartie à part égale entre les huit finalistes de l’édition 2020 choisis lors de la demi-finale des 27 et 28 février 2020.

Cette crise sanitaire fragilise particulièrement la jeune création. Le Prix LVMH a donc constitué un Fonds d’aide aux jeunes créateurs de mode (financé notamment par la dotation du Prix Karl Lagerfeld de l’édition 2020). Il est destiné aux créateurs par le Prix LVMH pour les Jeunes Créateurs de Mode et par le Prix Karl Lagerfeld des six éditions précédentes, sur présentation d’un dossier.

"Depuis son lancement, le Prix LVMH encourage et défend la jeune création. Chaque année, il met en lumière des jeunes designers du monde entier et les accompagne dans le développement de leur entreprise. Dans ce contexte difficile, ce Fonds d’aide aux jeunes créateurs de mode permet de remplir la mission principale du Prix LVMH en apportant un soutien à nos anciens lauréats" a déclaré Delphine Arnault.

Huit finalistes pour la 7e édition du prix LVMH 2020

Vainqueurs des précédentes éditions, Thebe Magugu (2019), Doublet (2018), Marine Serre (2017) et Grace Wales Boner (2016) sont rejoints cette année par huit finalistes.

Cinq présentent des collections féminines :

- Chopova Lowena par Emma Chopova et Laura Lowena (créatrice américano-bulgare et créatrice britannique basées à Londres),

- Supriya Lele par Supriya Lele (créatrice indo-britannique basée à Londres),

- Peter Do par Peter Do (créateur américain basé à New York mais présente sa mode à Paris),

- Sindiso Khumalo par Sindiso Khumalo (créatrice sud-africaine basée au Cap mais présente sa mode à Milan),

- Tomo Koizumi par Tomotoka Koizumi (créateur japonais basé à Tokyo).

Trois jouent avec les classiques de la mode masculine :

- Ahluwalia par Priya Ahluwalia (créatrice britannique basée à Londres)

- Casablanca par Charaf Tajer (créateur français basé à Londres mais présente son travai à Paris),

- Nicholas Daley par Nicholas Daley (créateur britannique basé à Londres).



Dans ce reportage Gigi Hadid et Derek Blasberg rencontrent les 20 semi-finalistes pendant la Paris Fashion Week en mars 2020.