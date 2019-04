Festival de mode à Hyères : l'Autrichien Christoph Rumpf reçoit le grand prix du jury

Défenseur d'une mode durable, l'Autrichien Christoph Rumpf a remporté dimanche le grand prix du jury Première vision du 34e festival international de mode d'Hyères, dans le Var, tremplin de la jeune création.

Sa collection homme, qui a séduit le jury présidé par la directrice artistique de Chloé Natacha Ramsay-Levi, est inspirée "par un prince qui a grandi dans la jungle", a expliqué à l'AFP au téléphone le styliste de 22 ans.



Comme de nombreux créateurs de sa génération, Christoph Rumpf utilise des tissus recyclés y compris vieux rideaux ou tapis pour ses collections où chaque pièce correspond à un personnage.

"Un univers fantaisiste" pour faire rêver des "gens réels"

Pour cet admirateur de John Galliano, la mode sert à créer un "univers fantaisiste" pour faire rêver des "gens réels". Il s'est félicité de cette récompense en disant que le prix signifiait "tout" pour lui et lui offrait de "nombreuses opportunités".



Ses prédéceseurs au palmarès, le duo néerlandais Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh, lauréats du grand prix du jury Première Vision 2018, sont devenus directeurs artistiques de la maison française Nina Ricci.



Dix créateurs de neuf pays avaient été sélectionnés par le festival qui offre notamment aux principaux gagnants une bourse de 20.000 euros ainsi que des projets de collaboration avec des marques.

Les autres lauréats : une Suissesse, une Irlandaise, des Japonais, une Sud-Africaine

Le festival a également récompensé la Suissesse Tina Schwizgebel-Wang qui s'est vu attribuer le prix Chloé, l'Irlandaise Róisín Pierce avec le prix des Métiers d'art de Chanel et le prix du public. Le trio japonais Tetsuya Doi, Yota Anazawa & Manami Toda a obtenu la mention spéciale du jury mode.



Le grand prix du jury photographie a été attribué à la Sud-Africaine Alice Mann.



Le Festival international de mode et de photographie à Hyères se tient chaque année dans le cadre de la villa Noailles, sur les hauteurs de la ville, où sont organisés expositions, showrooms, rencontres et ateliers, ouverts au public.



Depuis 1986, le festival promeut et soutient la jeune création internationale de mode. Depuis 1997, un concours est ouvert aux photographes émergents. Il est reconnu comme le plus ancien concours du monde destiné aux jeunes professionnels.