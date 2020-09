Fendi : Kim Jones prend le relais de Karl Lagerfeld à la direction du prêt-à-porter femme, tout en conservant Dior homme

Le designer britannique présentera sa première collection pour Fendi lors de la semaine de la mode de Milan en février 2021.

L'Anglais Kim Jones, créateur des collections homme de Dior, va également prendre en main les collections femme de Fendi, dessinées par Karl Lagerfeld jusqu'à sa mort en 2019, a annoncé le 9 septembre la maison italienne. Aussi bien Fendi que Dior sont propriétés du groupe français du luxe LVMH, qui appartient à Bernard Arnault.

"Kim Jones n'a cessé de prouver son habileté à adapter les codes et l'héritage des maisons de LVMH"

Le designer britannique présentera sa première collection pour Fendi lors de la semaine de la mode de Milan en février 2021. "Kim Jones va rejoindre Silvia Venturini Fendi, troisième génération de la famille Fendi, qui continuera de créer les accessoires et les collections homme. Kim Jones maintiendra dans le même temps ses fonctions de directeur artistique de Dior homme", a indiqué Fendi dans un communiqué. "Travailler pour deux maisons aussi prestigieuses est un vrai honneur pour un créateur et pouvoir rejoindre Fendi tout en poursuivant mon travail chez Dior est un grand privilège", a souligné Kim Jones.

Kim Jones, 46 ans, s'occupe depuis le printemps 2018 des collections homme de la maison Christian Dior, et avait succédé au Belge Kris Van Assche, qui occupait ce poste depuis onze ans. Kim Jones a précédemment oeuvré chez Louis Vuitton, où il s'était illustré par des partenariats à succès, notamment avec Supreme, marque new-yorkaise spécialisée dans l'univers du skate.

"Kim Jones n'a cessé de prouver son habileté à adapter les codes et l'héritage des maisons de LVMH tout en les revisitant avec une grande modernité et de l'audace", a salué Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe. "Je suis sûr que sa vision et sa passion contribueront grandement au succès des collections femme de chez Fendi", a conclu M. Arnault.

Karl Lagerfeld, directeur de la création pour Chanel, avait été recruté dès 1965 par les soeurs Fendi et s'était fait remarquer pour son travail de la fourrure dans les collections haute couture. Fort de son succès, en 1977 il avait présenté pour la maison romaine sa première collection de prêt-à-porter femme, qu'il ne cessera jamais de dessiner, en duo avec Silvia Venturini Fendi.