Fashion Week hiver 2020-21 : la mode africaine à Paris sublimée par Naomi Campbell sur le podium de Kenneth Ize

Le styliste nigérian Kenneth Ize est l'un des quatre nouveaux entrants au calendrier officiel de la Paris Fashion Week automne-hiver 2020-21, où les jeunes créateurs venus du monde entier défilent aux côtés des maisons historiques.

Naomi Campbell a foulé le podium lundi 24 février pour le premier défilé parisien du Nigerian Kenneth Ize, à l'ouverture de la semaine du prêt-à-porter féminin automne-hiver 2020-21.

En robe à franges en aso oke, tissu à larges rayures multicolores créé par le peuple Yoruba d'Afrique de l'Ouest, cher au styliste, la mannequin noire, sa "marraine" et cliente, a clos son défilé au Palais de Tokyo. "Naomi Campbell a rendu ce défilé possible", a déclaré le créateur de 29 ans, en coulisse, en se disant "submergé" d'émotions.

Défilé Kenneth Ize pap féminin automne-hiver 2020-21 à la Paris Fashion Week, le 24 févier 2020 (THIERRY CHESNOT / GETTY IMAGES EUROPE)

"Réinterpréter l’artisanat nigérian"

Originaire de Lagos et diplômé de l'Université des arts appliqués de Vienne où il a grandi, Kenneth Ize, qui puise dans le patrimoine textile de son pays, explique chercher à "réinterpréter l’artisanat nigérian" pour créer une vision originale du luxe dans le secteur du textile et de la mode : "Nous travaillons avec des tisseurs et de nombreux groupes d’artisans et de créateurs du Nigeria". Son souhait : perpétuer la longue tradition de l’artisanat local, en fusionnant l’esthétique du design contemporain et les talents de productions avec des pratiques et un savoir-faire spécifiquement locaux. "C’est une démarche que nous souhaitons voir prospérer pour y inclure d’autres cultures d’Afrique et d’ailleurs. Nous sommes convaincus que l’exploration et la perpétuation des cultures existantes ouvrent des territoires fascinants à la création pour inspirer les traditions de demain."

Pour la Paris Fashion Week, il a proposé des coupes contemporaines comme des ensembles composés d'un bomber et d'une mini-jupe ou des tailleurs pantalon portés avec des mules à talon bas. Vert pomme ou émeraude, mauve, fuchsia, bleu électrique : la palette des couleurs est riche et joyeuse.

"Cette collection est sur ma religion, l'amour, ce que je suis, les gens en qui je crois et sur le partage", a souligné kenneth Ize.

Sortir du wax

Ce n'est pas le premier créateur à valoriser le patrimoine textile africain, le Camerounais Imane Ayissi avait fait une percée sur les podiums en janvier, premier ressortissant de l'Afrique subsaharienne à intégrer le club élitiste de la haute couture à Paris. Tout comme Kenneth Ize, il avait fait découvrir au public avec sa collection couture printemps-été 2020 des savoir-faire africains peu connus : des tie and dye teints au Cameroun; des kente, tissages traditionnels de l'ethnie Akan, que l'on trouve au Ghana et en Côte d'Ivoire et portés à l'origine par la noblesse; ou de l'obom, une peau végétale produite à partir d'écorce d'arbre qui a décoré des tenues du soir.

Jugeant que l'Afrique a "mieux à montrer", les deux créateurs boudent le wax, ce tissu inspiré du batik indonésien, industrialisé en Europe et adopté par l'Afrique, continent auquel il est largement associé.

Un autre créateur, Thebe Magugu - premier Africain à avoir remporté à 26 ans le prix LVMH 2019 - entre cette saison au calendrier officiel des présentations. Il dévoile sa collection mardi 25 février. Ce jeune styliste - installé à Johannesburg en Afrique du Sud - a crée son label éponyme spécialisé dans le prêt-à-porter féminin dont le dessin s'inspire des motifs issus de l’histoire "de notre continent".