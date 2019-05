Chanel croisière 2019-20, le premier défilé sans Karl Lagerfeld en images

C’est dans une gare de style Beaux-Arts que la maison Chanel a révélé sa collection croisière 2019/20, ce 3 mai à Paris. C'est la première collection entièrement signée Virginie Viard, la directrice artistique qui succède à Karl Lagerfeld.

Un hall de la gare traversé par des rails sur lesquels on imagine les trains s’élancer vers les destinations affichées au-dessus des kiosques et des bancs : Venise, Saint-Tropez, Athènes, Byzance, Bombay, Edinburgh et Rome.... comme un dernier coup de chapeau aux étapes de précédentes collections Chanel du temps de Karl Lagerfeld.

L'après Karl Lagerfeld est en marche avec "Destination Chanel"

Le 5 mars pendant la Paris Fashion Week, Chanel avait présenté la collection posthume automne-hiver 2019-20 de Karl Lagerfeld. Ce 3 mai 2019 au Grand-Palais à Paris, la croisière 2019-20 baptisée "Destination Chanel", qui a défilé est la première collection, épurée, signée Virginie Viard.