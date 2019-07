"A Tribute to Karl" : Kate Moss et Diane Kruger revisitent la chemise blanche que Karl Lagerfeld aurait aimé inventer

"Si vous me demandez ce que j’aurais aimé avoir inventé dans la mode, je dirais la chemise blanche. Pour moi, la chemise blanche est la base de tout. Tout le reste vient après", affirmait le couturier Karl Lagerfeld

Si Karl Lagerfeld ne souhaitait pas de commémorations, il semble cependant difficile pour l'univers de la mode, et pour ses proches et collaborateurs, de ne pas honorer son héritage.

Après "Karl for ever", la soirée hommage organisée par les marques Karl Lagerfeld, Fendi et Chanel au Grand Palais le 20 juin, puis le défilé Fendi à Rome le 4 juillet, un nouveau projet créatif veut honorer sa mémoire. Sa maison de prêt-à-porter lance un hommage à son ancien directeur de création avec "A Tribute to Karl : The White Shirt Project". C’est Carine Roitfeld, amie de longue date du couturier, et désormais conseillère du style de la marque, qui le présentera lors de la Paris Fashion Week en septembre. Le couturier Karl Lagerfeld en 2018 (STEPHANE FEUGERE)

Cara Delevingne, Tommy Hilfiger , Takashi Murakami ont accepté

Carine Roitfeld qui partageait une relation solide avec le kaiser de la mode, à la fois professionnellement et personnellement (ils avaient collaboré sur de nombreux projets tout au long de leur carrière) a demandé à des artistes, acteurs, modèles, designers et amis de créer leur propre version de l’iconique chemise blanche.

Cara Delevingne, Diane Kruger, Kate Moss, Amber La Valette, Lewis Hamilton, Tommy Hilfiger, Sébastien Jondeau, Alessandro Michele, Takashi Murakami… ont répondu présents pour revisiter l’une des pièces vestimentaires préférées du couturier.

"Après le décès de Karl, beaucoup de gens ont voulu partager leur admiration et exprimer leurs émotions", a déclaré Pier Paolo Righi, PDG de Karl Lagerfeld. "Les participants à cet hommage sont toutes les personnes que Karl connaissait, avec qui il se sentait connecté ou qui l'ont inspiré."

Cette iconique chemise blanche que Karl aurait aimé inventer

"Quand je pense aux créations les plus emblématiques de Karl, je pense toujours à ses chemises", a déclaré Carine Roitfeld. "Cet hommage nous permettra d'honorer son héritage en incorporant son amour inébranlable de la mode... ; Je ne peux pas imaginer une meilleure façon pour nous de célébrer sa passion pour la créativité".

Si vous me demandez ce que j'aurais aimé avoir inventé dans la mode, je dirais la chemise blanche. Pour moi, la chemise blanche est la base de tout. Tout le reste vient après.Karl Lagerfeld

7 dessins répliqués 77 fois et vendus 777 euros

Sept des dessins définitifs seront répliqués 77 fois chacun. Ils seront vendus à des fins caritatives à 777 euros pièce. Le choix du sept n’est pas anodin. C’était le chiffre chance de Karl Lagerfeld : son arrondissement préféré à Paris (le 7) et le nom de sa librairie et maison d'édition (7L).

Le produit de la vente sera versé à l’organisation caritative française "Sauver la Vie", qui finance la recherche médicale à l’Université Paris Descartes et que le couturier a soutenue de nombreuses années.