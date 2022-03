Paris Fashion Week : Balmain et Balenciaga se mobilisent pour l'Ukraine

Olivier Rousteing, le créateur de Balmain, et Demna Gvasalia, le directeur artistique de Balenciaga, se sont mobilisés cette semaine pour l'Ukraine bombardée par la Russie, via leurs réseaux sociaux aux couleurs du drapeau ukrainien.

Le nombre de réfugiés ukrainiens a bondi de 200.000 en 24 heures, selon les décomptes de l'ONU publiés le 3 mars, portant à 874.000 le nombre de personnes ayant fui, depuis le 24 février, l'avancée de l'armée russe en Ukraine.

Balmain :"Nous écoutons avec le coeur lourd les dernières nouvelles"

"Nos pensées et nos prières accompagnent les Ukrainiens. Nous sommes inspirés par leur dignité, leur résilience et leur dévouement à la liberté", a écrit Olivier Rousteing à ses 7,8 millions d'abonnés sur Instagram. Son message était accompagné d'un paysage bleu et jaune comme le drapeau ukrainien, avant le défilé Balmain.

Il annonce avoir fait un don au fonds d'urgence de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés et invite à faire de même. "Il est difficile de se sentir bien en se concentrant sur les défilés et les vêtements, alors que nous écoutons avec le coeur lourd les dernières nouvelles", souligne Olivier Rousteing.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

D'ailleurs ses tenues présentées au défilé semblaient refléter l'atmosphère de la guerre, même si elles avaient été conçues bien avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Corsets rembourrés, des hauts et des gants ressemblant à des gilets pare-balles futuristes ou encore des boucliers dorés... Des éléments de "protection" déjà vus dans la collection high tech de Dior, où des corsets en airbag se portaient sur des tailleurs.

Cela marque un changement d'esthétique notable par rapport à la saison dernière, où l'accent était mis sur l'espoir de sortir de la pandémie.

Balenciaga ouvre ses réseaux sociaux

Le directeur artistique de Balenciaga, le Géorgien Demna Gvasalia, qui a été le premier à dénoncer l'"agression russe contre l'Ukraine" et mettre le drapeau ukrainien sur Instagram, a annoncé avoir fait un don au Programme alimentaire mondial de l'ONU pour soutenir la première aide humanitaire aux réfugiés ukrainiens.

Il a, par ailleurs, indiqué que Balenciaga, dont le défilé aura lieu dimanche 6 mars, ouvrait ses réseaux sociaux dans les prochains jours "pour relayer les informations autour de la situation en Ukraine"

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Demna Gvasalia Daily (@demnadaily)

Le magazine Vogue Ukraine a appelé le milieu de la mode et les groupes de luxe à "cesser immédiatement toute collaboration sur le marché de l'agresseur" russe.

Interrogée par l'AFP mercredi, la Fédération de la haute couture et de la mode a indiqué qu'elle ne "communiquait pas" à ce sujet, en renvoyant à son communiqué précédent. Son président, Ralph Toledano, y appelait à "vivre les défilés des jours à venir avec la gravité qui s'impose en ces heures sombres".