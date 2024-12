Au pied du sapin, dix idées cadeaux éclectiques pour les mordus de mode et de culture

Dans la course aux cadeaux, difficile d'être original, alors voici des suggestions axées mode, mais aussi orientées culture pour vous aider dans votre shopping de Noël.

1 Calendrier de l'Avent ou pochette-surprise Paul & Joe

Retour en enfance assuré avec le calendrier de l'Avent : avec ses fenêtres quotidiennes à ouvrir, il lance le compte à rebours des fêtes pour aider petits et grands à patienter jusqu'à Noël. La tradition d'origine germanique remonte au XIXe siècle où l'enfant recevait chaque jour une image pieuse, parfois accompagnée d'un dicton l'encourageant à accomplir une bonne action. En 1908, l'Allemand Gerhard Lang crée le premier calendrier de l'Avent imprimé, commercialisé avec ses 24 fenêtres en 1920. Au fil des ans, son contenu a évolué pour laisser place à de petites figurines, puis dans les années 1950 à des friandises. Il commence le 1er et se termine le 24 décembre, ce qui ne correspond pas au temps de l'Avent qui commence, lui, le quatrième dimanche avant Noël. Hier tradition religieuse, il est aujourd'hui cadeau à part entière. Celui de Paul & Joe est rempli de 24 produits en édition limitée de maquillage, soins et accessoires. Quant aux pochettes-surprises – inspirées des cornets ou cônes cartonnés de notre enfance –, elles arborent les emblèmes de la marque, les chats de la créatrice Sophie Mechaly, Gipsy et Nounette, dans deux formats : le classique (maquillage) et le grand (maquillage et lifestyle).

À gauche, calendrier de l'Avent Paul & Joe rempli de 24 produits en édition limitée. À droite, pochettes-surprises inspirées des cornets ou cônes cartonnés de notre enfance. (PAUL & JOE)

2 La chasse au trésor du Naga d'or

Alors que la chasse au trésor de la Chouette d'or, lancée en 1993 par Régis Hauser (alias Max Valentin) et Michel Becker, a été résolue en octobre 2024, pourquoi ne pas offrir ce jeu des éditions Gallimard Voyages combinant histoire, aventure et solidarité. Le Naga d'or, illustré d'aquarelles originales peintes au Cambodge par l'artiste khmer Samuel Mech, dont le récit entre fiction et réalité s'inspire de l'expédition d'Henri Mouhot. Ce naturaliste français découvre les temples d'Angkor en 1860 et un trésor qu'il enfouit pour se protéger des pillards. Contenant huit énigmes, une carte d'époque et des podcasts, son carnet mène au trésor d'une valeur de 50 000 euros. Il est constitué d'une création unique du joaillier de la place Vendôme Lorenz Bäumer ainsi que d'un Naga en bronze, patiné d'or, de la sculptrice Anne-Laure de Chilllaz, d'une dotation voyage de Mont Blanc, de deux billets d'avion offerts par Emirates et d'un voyage organisé par Marco Vasco. C'est la première chasse au trésor internationale au profit d'une ONG : l'association de parrainage scolaire en Asie du Sud-Est Enfants du Mékong, en collaboration avec Unsolved Hunts.

3 Reproductions de musées

Offrir un petit bout de notre patrimoine est une autre suggestion. Depuis des millénaires, des artisans, grecs, étrusques, égyptiens, d'Extrême-Orient, d'Afrique et d'Océanie martèlent des métaux précieux, inscrivant parures et objets d'apparat dans l'histoire du patrimoine mondial. Depuis 1970, la Réunion des musées nationaux crée, reproduit et adapte des bijoux à partir d'originaux conservés dans les musées, qui couvrent l'histoire de l'art des plus belles pièces antiques jusqu'aux dernières créations contemporaines.

Reproduction de la réunion des musées nationaux inspirée d'une bague à chaton pyramidal du milieu du VIe siècle ap. J.C en tôle d'or et émeraude. (Musée d'archéologie nationale Saint-Germain-en-Laye). (THIERRY LE MAGE)

Depuis 2021, le Louvre et Uniqlo invitent des artistes et designers contemporains à réinterpréter les collections du musée sur des T-shirts. Cette année, la collaboration, en édition limitée avec l'artiste plasticienne Camille Henrot, présente des réarrangements de chefs-d'œuvre du Louvre mêlant peinture, collage et couture. De son côté, la marque d'accessoires de téléphone Casetify met à l'honneur l'artiste Salvador Dalí et son univers surréaliste sur des étuis AirPods, coques, bijoux de téléphone aux designs audacieux évoquant des œuvres iconiques telles que les "montres molles".

4 Bon cadeau pour un atelier Do It Yourself

Près d'un tiers des Français préfère recevoir une expérience à vivre plutôt qu'un cadeau matériel à Noël, selon un sondage OpinionWay pour Wecandoo, les ateliers d'initiation à l'artisanat. Porteuse de sens, elle remet l'authenticité, la convivialité et l'apprentissage au cœur de Noël. Offrir un bon cadeau pour une expérience créative et pleine de sens, c'est aussi l'occasion d'apprendre et de créer des objets et des souvenirs. La start-up française propose une centaine de savoir-faire pour tous les goûts et budgets avec 6 000 expériences en France et en Europe. Une démarche à visée RSE (responsabilité sociétale des entreprises) car elle soutient les créatrices et créateurs locaux dans la pérennité de leur activité.

Dans un atelier d'initiation à l'artisanat du cuir de Wecandoo. (WECANDOO)

Les ateliers Natures et découvertes proposent, eux aussi, 800 expériences à vivre en France au sein de quatre univers : ateliers manuels, aventure outdoor, expériences bien-être et anniversaires d'enfants.

5 Plan shopping à McArthurGlen Paris-Giverny

Offrir un cadeau en faisant attention à son budget est possible. Le village outlet McArthurGlen Paris-Giverny propose des marques de luxe, premium et lifestyle avec des réductions jusqu'à -60% sur les collections précédentes. Au-delà du bon plan shopping, le lieu met en valeur la culture et le lifestyle normands au travers d'artisans locaux présentés dans sa Maison des métiers d'art (MMA). Cet espace a été conçu par le designer Mathieu Lehanneur, décrit comme le "champion de l'agilité intellectuelle dans le champ du design contemporain" par Paola Antonelli, Senior Curator, Department of Architecture and Design, au Museum of Modern Art-NY. Fruit d'un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Eure, la MMA, située à l'entrée du centre, met en lumière 80 talents de la région dans les domaines de l'art et de la culture française en proposant 600 créations uniques.

6 Valoriser le fabriqué en France avec la collection Élysée

La collection Élysée, c'est 200 idées de cadeaux qui permettent de participer à la restauration, la valorisation et l'ouverture du palais présidentiel, 300 ans après sa construction. Voulue par le président de la République, cette gamme met à l'honneur des produits conçus et fabriqués en France par des entreprises portant des savoir-faire d'excellence. Le fabriqué en France, c'est encourager les entreprises qui font (re)vivre les territoires français et récompenser les talents de notre territoire en soutenant l'emploi local. C'est aussi mettre en valeur les savoir-faire français, car plus que la qualité des produits, c'est souvent l'histoire de traditions transmises de génération en génération.

La collection prêt-à-porter et accessoires de la marque Élysée – Présidence de la République. (ELYSEE – PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE)

7 Un cachemire mongol éthique Saranguerel

Marque de cachemire éthique haut de gamme, Saranguerel est née de la volonté de sa créatrice de préserver un savoir-faire ancestral en voie de disparition. Saranguerel Tseelaajav est née sous la yourte de sa grand-mère, dans une région de Mongolie réputée pour ses élevages de chèvres, yak et chameau. Elle grandit en symbiose avec la nature et lance sa marque en 2011, après ses études à La Sorbonne. Elle travaille avec de petits élevages biologiques des steppes de Mongolie. Le tricotage des pulls, sous-pulls, gilets, pantalons, châles, écharpes, gants et bonnets se fait sur machine, sans électricité et l'assemblage à la main pour garantir plus de traçabilités. Sur son site, elle propose également des commandes personnalisées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Saranguerel Tseelaajav (@saranguerel)

8 De la littérature sur des chaussettes Jimmy Lion

Pour les rats de bibliothèque stylés et amoureux de la lecture, un pack comprenant des modèles imprimés des plus grands classiques de la littérature. La marque Jimmy Lion, fondée à New York, revient sur certaines des œuvres les plus appréciées du canon littéraire avec des dessins qui rendent hommage à des titres comme Hamlet de William Shakespeare, L'Étrange affaire du docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis Stevenson et Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. The Library Collection, f abriquée en coton biologique, comporte six motifs casual originaux.

The Library collection de Jimmy Lion. (JIMMY LION)

9 La trousse Christine Phung avec Absolution

La créatrice de mode Christine Phung allie depuis toujours les techniques traditionnelles de couture aux technologies modernes pour des créations inspirées par les formes géométriques, organiques et architecturales, par l'art contemporain et celui du motif. Œuvrant pour une mode engagée, elle assure la directrice artistique de Lafrançaise Mailles in France en parallèle de ses propres collections durables avec sa marque engagée de chemises arty et durables. Elle explore toujours de nouvelles formes d'expression artistique comme cette collaboration avec Isabelle Carron, fondatrice d'Absolution. Inspirées par la beauté, elles ont imaginé une trousse aux couleurs éclatantes, en édition limitée, abritant des best-sellers de la marque (sérum anti-soif, nettoyant pureté, crème de santé et éponge Konjac).

Trousse designée par la créatrice de mode Christine Phung avec le laboratoire Absolution. (CHRISTINE PHUNG)

10 La bobine de fil version bûche à dévorer de Dior

Après avoir visité la Galerie Dior, qui rend hommage à l'un des plus grands photographes de monde de la seconde moitié du XXe siècle, Peter Lindbergh, les becs sucrés se précipiteront à la pâtisserie Dior au 30 avenue Montaigne pour découvrir sa bûche signée du chef Jean Imbert et de son chef pâtissier Romuald Bizart. Cette création prend la forme d'une bobine ponctuée d'une aiguille à coudre et d'un fil en sucre. Les arômes gourmands de la noisette infusent un biscuit Joconde, un crunchy, un crémeux onctueux, un confit et une mousse légère, des saveurs magnifiées par de délicates notes d'orange. Pensée comme une sculpture, cette réalisation révèle des détails en chocolat célébrant les codes iconiques de la maison : un socle orné du motif pied-de-poule, cinq boutons gravés du nom de Dior, des initiales CD ou encore l'étoile porte-bonheur du couturier fondateur (dès le 14 décembre).