Alberta Ferretti quitte la direction artistique de sa marque, 43 ans après ses débuts

La styliste italienne Alberta Ferretti, 74 ans, a décidé de quitter son poste de directrice de la création de la marque portant son nom qu'elle avait fondée au début des années 80, a annoncé mardi 24 septembre sa maison mère Aeffe. "Quarante trois ans se sont écoulés depuis mon premier défilé. L'enthousiasme et la passion que je porte à mon travail et à la mode sont inchangés", a assuré Alberta Ferretti, citée dans un communiqué.

"Mais je crois qu'à ce stade de ma carrière, c'est un choix juste et conscient d'ouvrir la voie à un nouveau chapitre créatif pour la marque que j'ai fondée et qui continuera à porter mon nom", a-t-elle ajouté. Alberta Ferretti annoncera le nom de son successeur dans les prochains mois, a précisé le groupe, qui compte parmi ses marques Moschino et Pollini. La créatrice conservera son poste de vice-présidente d'Aeffe.

Icône de la mode

Alberta Ferretti, ayant grandi dans l'atelier de couture de sa mère, ouvre sa première boutique durant son adolescence, période où elle débute la création de ses propres vêtements. En 1981, elle lance sa marque et reste depuis fidèle à son style emblématique, caractérisé par des silhouettes féminines et délicates.

La collection printemps-été 2025 que la marque a présentée le 17 septembre dans le cadre de la semaine de la mode féminine de Milan était la dernière à porter la signature d'Alberta Ferretti. Connue pour sa mode raffinée et sensuelle, cette créatrice emblématique a notamment conçu cette année les longues robes bohème à volants de la mégastar de la pop américaine Taylor Swift pour sa tournée The Eras Tour. "Je suis heureuse et fière de laisser à ceux qui me succéderont un héritage d'élégance et de féminité", a commenté Alberta Ferretti.