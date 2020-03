Max von Sydow, un géant du septième art en six films

L'acteur franco-suédois est mort lundi 9 mars à l'âge de 90 ans.

Il était l'un des acteurs fétiches du réalisateur Ingmar Bergman. L'acteur franco-suédois Max von Sydow s'est éteint à l'âge de 90 ans. Retour sur 70 ans de carrière.

1 "Le Septième Sceau" d'Ingmar Bergman (1957)

Le Septième Sceau scelle une longue et fructueuse collaboration entre Max von Sydow et l'immense cinéaste, sudéois comme lui, Ingmar Bergman. L'acteur campe un chevalier de retour de croisade, en pleine épidémie de peste, qui joue une partie d'échecs avec la mort. Ce rôle fait décoler sa carrière.

2 "La Source" d'Ingmar Bergman (1960)

Bergman retrouve Max von Sydow notamment dans La Source qui adapte une légende suédoise du XIVe siècle. L'acteur y interprète Töre, le père d’une jeune fille violée et tuée par deux bergers sous les yeux d'un garçonet. Töre découvre les coupables et les tue par vengeance. Repenti, il promet d'édifier une chapelle où sa fille a été tuée. A l’emplacement où son corps a été retrouvé, jaillit une source par miracle.

3 "L'Exorciste" de William Friedkin (1973)

Le réalisateur William Friedkin était résolu à faire interpréter le prêtre exorciste du film par l’acteur fétiche de Bergman. Mais il choisit également Max von Sydow parce qu'il a beaucoup interprété les pièces de Pinter, qui est la référence majeure du metteur en scène américain à ses débuts. Il est maquillé pour avoir l’âge de plus de 60 ans dans le film, alors qu’il n’a qu’une trentaine d’années au moment du tournage.

4 "Les trois jours du condor" de Syney Pollack (1975)

Le succès de L’Exorciste ouvre les portes d’Hollywood à Max von Sydow qui se voit confier un rôle dans Les trois jours du condor de Sydney Pollack, au côté de Robert Redford, alors en pleine gloire. L’acteur suédois y interprète Joubert, un tueur implacable, mais philosophe, qui pose la question existentielle du tueur dans la société américaine. Max von Sydow ne cessera alors de tourner pour les grands studios, jusque dans Star Wars – Le Réveil de la Force en 2015.

5 "Pelle le Conquérant" de Bille August (1987)

Fort d’une renommée internationale, mais avant tout acteur venu du froid, Max von Sydow interprète dans le film danois Pelle le conquérant Lassefar, le vieux père d’un jeune garçon qu’il emmène de Suède au Danemark pensant y faire fortune, mais vite rattrapé par l’hostilité à l'égard des migrants. Le film de Bille August remporta la Palme d’or au Festival de Cannes en 1987, qui remit également une "mention pour la contribution exceptionnelle de Max von Sydow".

6 "Minority Report" de Steven Spielberg (2002)

Parmi les nombreux films fantastiques et de science-fiction auxquels participa Max von Sydow (alors qu’il n’avait pas d’affinité particulière avec le genre) figure Minority Report de Steven Spielberg qui adapte la nouvelle éponyme de Philip K. Dick (Blade Runner). L’acteur suédois interprète Lamar Burgess, le directeur de la cellule anticriminelle de Washington qui a la capacité de prévenir les crimes avant leur exécution. Il protègera son agent Jon Anderton (Tom Cruise), qui tombe sous le joug d’un envoyé du ministère de la Justice joué par Colin Farrell.





Bonus : "Games of Thrones" de David Benioff et D. B. Weiss (2016)

Attention : la vidéo ci-dessous révèle des éléments d'intrigue de la saison 6 de Game Of Thrones

En parallèle de sa carrière au cinéma, Max von Sydow tourne pour la télévision, au début pour Ingmar Bergman (Herr Sleeman kommer, Rabies). Il joue notamment dans Les aventures du jeune Indiana Jones de George Lucas (1992) et La marche de Radetzky (1995), mini-série historique de Gernot Roll et Axel Corti. Sa dernière apparition sur petit écran n'est pas des moindres : dans la sixième saison de la série à succès Game of Thrones, il interprète la Corneille à Trois Yeux, personnage puissant et mystérieux qui va guider le jeune Bran Stark.