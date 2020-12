Marché de l'art : recul d'un quart des ventes chez Christie's en 2020, mais la demande demeure

Une conséquence due à la situation sanitaire, sujette à une offre plus réduite que la demande qui reste constante.

Les ventes de la maison d'enchères Christie's se sont contractées de 25% en volume en 2020 par rapport à l'an dernier du fait de la situation sanitaire due au Covid-19. Mais si l'offre est plus réduite, la demande reste constante, a annoncé mardi 15 décembre son directeur général Guillaume Cerutti.

Une contraction acceptable

"Le principal défi que nous avons eu à affronter était du côté de l'offre, certains vendeurs ayant décidé de différer leurs décisions. Du côté de la demande, elle est restée forte tout au long de l'année", a souligné depuis Londres le responsable de Christie's lors d'une conférence de presse via zoom à l'occasion de la présentation annuel des résultats de Christie's France.

"Le deuxième semestre 2020 a été bien plus fort que le premier semestre, même plus fort que le deuxième semestre 2019", a-t-il remarqué. Il a relevé notamment l'afflux de nouveaux clients d'Asie dans son antenne de Hong Kong. "Nous allons sortir de cette année avec une contraction du volume de nos ventes de l'ordre de 25% par rapport au chiffre d'affaires de l'an dernier. C'est une contraction importante mais dans des limites acceptables" et la première maison d'enchères au monde "reste en bonne santé financière", a-t-il assuré.

8 à 10% de ventes en ligne

Guillaume Cerutti a observé "le passage massif vers des ventes en ligne", avec près de 200 ventes sur la toile organisées dans l'année, qui ont représenté 8 à 10% du chiffre d'affaires, contre 1% à 2% traditionnellement. Il a relevé une "année record" pour le développement des ventes privées (de gré à gré entre particuliers), à 1,1 milliard d'euros, et des innovations dans l'organisation et le format des ventes, avec notamment le développement des salles de ventes connectées par des moyens digitaux", en ces temps de restriction de circulation.

Le directeur général de Christie's s'est montré confiant dans "un meilleur alignement des planètes en 2021". "Beaucoup de décisions de différer les mises en ventes ont été reportées à 2021", a-t-il dit. Pour la seule branche Christie's France, 44 ventes, dont 13 organisées en ligne, ont rapporté 221 millions d'euros dans cette année de Covid-19.