Luma Arles, son "campus artistique" et sa tour de Frank Gehry ouvriront le 26 juin 2021

La Fondation Luma annonce l'ouverture le 26 juin de l'ensemble de Luma Arles, le projet de campus artistique de la collectionneuse et mécène suisse Maja Hoffmann, installé sur le terrain des anciens ateliers SNCF, autour de la tour imaginée par Frank Gehry.



"La Fondation Luma annonce l’ouverture le 26 juin 2021 de Luma Arles, campus créatif de 11 hectares au Parc des Ateliers à Arles réunissant artistes et créateurs de demain", sous réserve des annonces gouvernementales, indique un communiqué de la fondation.



La première pierre de la tour de Frank Gehry, 56 m de haut, 15 000 m2, à la structure torsadée, couverte de facettes métalliques, avait été posée en 2014. Elle s'est achevée par la pose de 11 000 panneaux métalliques, indique la fondation, précisant que "le bâtiment abritera des salles d’exposition, des galeries pour projets in situ et les centres de recherche et d’archives de Luma, ainsi que des salles multi-usages notamment pour des colloques et groupes de travail".

Tour Luma dessinée par Frank Gehry, janvier 2021, Luma Arles, Parc des Ateliers (© Adrian Deweerdt)

Quatre des anciennes usines de la SNCF rénovées

"Nous voulions évoquer l’ancrage local depuis La Nuit étoilée de Van Gogh à l’émergence des blocs rocheux des Alpilles. La rotonde (le drum) quant à elle fait écho aux arènes romaines", a dit de son édifice l'architecte américano-canadien, créateur du musée Guggenheim de Bilbao et de la Fondation Louis Vuitton à Paris.



Le "campus" comprend aussi les sept anciennes usines de la SNCF datant du XIXe siècle dont quatre ont été rénovées "pour devenir des espaces d'exposition et de performances". Pendant des années, les ateliers desaffectés depuis 1984, imposantes structures industrielles, ont été un haut lieu des Rencontres de la photographie d'Arles. Celles-ci craignaient de manquer d'espaces d'exposition après le rachat du terrain par la Fondation Luma à la région Alpes-Côte d'Azur pour 10 millions d'euros en 2013. Un arrangement a été trouvé et, depuis, les Ateliers continuent à abriter certaines expositions du grand festival.



Dans les espaces extérieurs, l'architecte paysagiste néerlandais Bas Smets a conçu des jardins avec 580 arbres, 6 000 m2 de pelouses et un étang de 2 500 m2.



Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, la fondation a déjà accueilli des artistes, comme le chorégraphe Benjamin Millepied en 2016, une exposition de la photographe américaine Annie Leibovitz en 2017.