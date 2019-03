VIDEO. Léonard de Vinci est-il l’auteur de "La Joconde nue" ?

Au château de Chantilly (Oise), se cache sans doute un trésor. Dans les réserves, se trouve une œuvre sur laquelle plane un mystère depuis des siècles. Il s’agit du dessin d’une femme dénudée. Si on regarde bien ses mains, ses yeux et surtout son sourire, ils rappellent la Joconde. La ressemblance est frappante, à tel point que ce dessin a été surnommé "La Joconde dénudée."

Des découvertes troublantes

S’agit-il vraiment d’une œuvre de Léonard de Vinci ? Premier indice : ce n’est pas un dessin banal. À ce stade, impossible de certifier que c’est bien le maître italien qui a dessiné cette Joconde-là. Des spécialistes ont été réquisitionnés : les scientifiques du laboratoire du Louvre (Paris). Pendant quatre mois, le dessin a été analysé, radiographié et scruté centimètre par centimètre. Résultat : le papier correspond bien à celui qu’utilisait Léonard de Vinci dans ses ateliers italiens. Les experts ont réalisé une découverte encore plus troublante : des traits et des hachures de gaucher, comme le maître italien… et l’un de ses élèves.

Le JT

Les autres sujets du JT