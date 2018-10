Loto du patrimoine : les taxes iront au budget de l'Etat, reconnaît Gérald Darmanin

A l'Assemblée, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a reconnu que le produit des taxes sur le loto lancé par Stéphane Bern ne serait pas reversé au patrimoine.

C'est une question embarrassante qu'a posée, lundi 22 octobre, un député LR au gouvernement. Les recettes fiscales du loto du patrimoine serviront-elles aux monuments français ? Non, a reconnu le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérard Darmanin. "Les recettes, en dehors des frais de gestion de la Française des jeux, sont affectées à ce qui était prévu, le patrimoine, a-t-il rappelé. Après, on a fait un loto qui, comme tous les autres, crée des taxes. Les taxes, elles sont touchées par l'Etat."

Les "recettes fiscales" du loto du patrimoine iront-elles... au patrimoine ? Non, reconnaît @GDarmanin. Si les bénéfices iront bien au patrimoine (entre "15 et 20 millions €"), le montant des taxes ira "au budget de l'État". Mais ce n'est pas "la poule aux œufs d'or".#directAN pic.twitter.com/jmqD43E2FR — LCP (@LCP) 22 octobre 2018

Une situation qui ne convient pas à Stéphane Bern, l'animateur de télévision à l'origine du jeu. "Tout doit aller au patrimoine en toute transparence", a réagi ce dernier sur Twitter, en promettant de s'y "employer".