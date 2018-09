"Je n'ai pas dormi ni mangé pendant trois jours", confie un quinquagénaire qui a gagné 13 millions d'euros au Loto du patrimoine

Cet habitant d'Occitanie s'est confié au "Parisien", qui a assisté à la remise de son chèque mercredi.

"Survoler le Grand Canyon en hélico, chercher de l'or en Australie… aujourd'hui, tout est possible. L'argent, ça contribue pas mal au bonheur." Un quinquagénaire de Haute-Garonne qui a gagné 13 millions d'euros au premier Loto du patrimoine de Stéphane Bern, a dévoilé quelques-uns de ses projets. Il s'est confié au Parisien, mercredi 26 septembre dans la soirée, au moment où il reçu son chèque, dans le salon des grands gagnants de la Française des jeux à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Celui que le quotidien appelle Philippe a prévu de partager la somme avec sa famille : "On va acheter une maison avec, pourquoi pas, une piscine et un jardin et si possible avec des voisins pas trop près." Philippe raconte qu'il a validé sa grille victorieuse au café-supérette de Boussens (Haute-Garonne), un village au pied des Pyrénées. "Je buvais une bière, je regardais le journal et j'ai vu que j'avais tous les bons numéros et, surtout, que j'étais le seul en France. Heureusement que j'étais assis parce que si j'avais été debout, ça m'aurait coupé les jambes !"

"J'avais du mal à y croire. J'ai vérifié deux fois. Mon copain à côté sautait partout, il était plus euphorique que moi. J'ai ensuite offert ma tournée", poursuit-il. Mais une si bonne nouvelle n'est pas facile à digérer. "Je n'ai pas dormi ni mangé pendant trois jours. Il m'arrive que du bonheur et en même temps, c'est inquiétant", concède-t-il au Parisien. Tout en restant mystérieux sur sa profession, Philippe indique qu’il exerce un "métier de haute voltige", "à la limite du cascadeur", et qu'il ne "roule pas sur l'or".