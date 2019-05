VIDEO. Pornographie : Pourquoi faut-il en parler aux enfants ?

"Il est plus facile d'aller voir des vidéos pornographiques que de s'inscrire sur Facebook." Avec leur livre "Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse", Anne de Labouret et Christophe Butstraen ont souhaité alerter sur les risques auxquels sont confrontés les enfants lorsqu'ils naviguent sur des sites web. Dès le plus jeune âge, ils sont susceptibles de visualiser ce type d'images que les deux auteurs jugent "d'extrêmement intrusives". Ces scènes ont des conséquences graves. "Elles correspondent à un viol de l'imaginaire pour l'enfant", s'inquiète Anne de Labouret qui rappelle que certains y ont accès dès le primaire.

En parler ?

"Il vaut mieux en parler avec lui plutôt que de le laisser seul gérer le conflit intérieur", explique l'auteure. Contrairement à un public averti, l'enfant assiste à des scènes "choquantes" et "inadaptées" issues d'un monde qu'il ne soupçonne pas. Pour les deux écrivains, un "contre-discours" est nécessaire. Il est indispensable, selon eux, d'instaurer un dialogue avec les enfants afin qu'ils puissent distinguer ce qui relève de la réalité et ce qui relève de la fiction.