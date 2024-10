"Les hommes et les femmes, même ici, même à cette époque très moderne, n'habitent pas vraiment la même réalité." Julia Kerninon nous parle de son nouveau livre "Le passé est ma saison préférée" publié chez Julliard.

Julia Kerninon, autrice du livre "Le passé est ma saison préférée", explique : "Nous n'habitons pas la même réalité (ndlr : les hommes et les femmes), pour des raisons de lois, des raisons d'habitudes. Ce n'est pas du tout la même chose de traverser cette vie dans un corps de femme ou dans un corps d'homme." Elle ajoute : "Notre rapport au corps n'est pas le même. Notre rapport aux choses pragmatiques de la vie, notre rapport à l'espace extérieur, à la sécurité, à la vieillesse, n'est pas le même. On est en contact avec souvent tout ce que les hommes ne veulent pas gérer."

Repenser la structure littéraire masculine pour tendre vers quelque chose de plus universel

Selon Julia Kerninon, la littérature a été principalement façonnée par une perspective masculine. "Comme la littérature est un domaine masculin, on a tendance, même en tant que femme, quand on entre dans ce champ d'action, à reproduire des choses masculines." Elle estime qu'il faut réinventer une façon honnête de raconter le monde vu par les femmes, en s'éloignant des clichés et des structures narratives traditionnelles. "Une façon plus féminine de faire les livres, c'est de poser une structure qui soit moins équilibrée, s'autoriser à raconter tous les petits détails, tout ce qui revient du passé pour enrichir ou appauvrir le présent."

Julia Kerninon ne prône pas une séparation stricte entre littérature féminine et masculine, mais plutôt une meilleure représentation de toutes les expériences. "L'universalité n'apparaît pas au moment de la production, mais au moment de la lecture. Des œuvres provenant d'individus différents sont lues par tous, c'est là que se passe la question universelle." Elle espère que les techniques développées par les femmes pourront être utilisées par les hommes, permettant ainsi des échanges plus honnêtes et une compréhension mutuelle accrue.