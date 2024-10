Clément Ribes, auteur du roman "Mille images de Jérémie", explore dans son livre audacieux la nature de l'amour et des souvenirs à travers une forme littéraire novatrice.

Comme Clément Ribes l'explique, "on aime plus l'image de la personne qu'on aime que la personne elle-même." Dans notre monde actuel, il est possible de tomber amoureux simplement à partir d'images reçues sur une application de rencontres, qui nous obsèdent et déclenchent une attirance. "Le réel, pour moi, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose", ajoute-t-il.

Pour l'écrivain, le réel ne prend véritablement forme que lorsqu'il est écrit. "Je pense que le réel prend sa forme uniquement quand il est écrit, comme si notre monde n'était qu'un prétexte à être prolongé dans l'écriture", dit-il. C'est un acte de foi essentiel à son processus d'écriture : "Si je n'avais pas cette foi-là, je ne pourrais pas écrire."

Une forme littéraire fragmentée pour capter les éclats de vérité

Dans "Mille images de Jérémie", Clément Ribes adopte une structure inhabituelle de courts paragraphes numérotés. "Je me suis rendu compte qu'en tant que lecteur, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas forcément l'intrigue et les personnages, mais ces petites phrases qui semblent contenir une vérité", explique-t-il. Son livre vise à capter ces "éclats" de vérité à travers des fragments descriptifs.

L'écrivain mentionne que cette forme s'est construite progressivement pendant l'écriture, plutôt que d'être un choix préconçu. "Un livre se fait ou se construit en partie dans le plus grand des hasards", souligne-t-il. L'auteur a d'abord écrit à la main pour éprouver physiquement le rythme des phrases, avant de taper et corriger sur ordinateur.