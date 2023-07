Une correspondance inédite du poète René Char est publiée dans la nouvelle revue "Magma"

Le poète René Char (1907-1988) explique dans une courte correspondance inédite sa conception de l'inspiration. une pubblication inédite dans la nouvelle revue, "Magma".

La nouvelle revue Magma, bilingue français-anglais, publie dans son premier numéro qui sort jeudi une courte correspondance inédite du poète René Char, où il explique sa conception de l'inspiration. Magma, "lieu de dialogue entre artistes et écrivains ", s'inspire de "la tradition des grandes revues d'art du XXe siècle". "On a essayé, auprès des ayants droit, d'obtenir des œuvres inédites ou très peu vues, et de donner au lecteur des dialogues originaux", a expliqué à l'AFP son créateur, Paul Olivennes.

Les mots comme des larmes

Ainsi la revue livre-t-elle la correspondance entre l'auteur de Feuillets d'Hypnos et sa filleule, Angélique Berès, la mère de Paul Olivennes. Elle a 22 ans quand elle demande au poète, en 1982 : "Comment les mots vous viennent ?" "Comme les larmes montent aux yeux puis naissent et se pressent, les mots font de même", commence-t-il. La revue donne, entre autres, un fac-similé de l'enveloppe et la lettre par laquelle répond René Char. Cet écrivain a de nombreux admirateurs déclarés, dont le président Emmanuel Macron ou le prix Nobel de littérature Peter Handke.

La revue Magma, en très grand format à couverture rigide recouverte de toile et d'un prix de 60 euros, doit d'après son fondateur "offrir aux lecteurs des œuvres au prix d'un catalogue d'exposition". Ce numéro 1 contient également des photographies d'Agnès Varda et Sophie Calle, ou un commentaire par Erri De Luca de photos d'un autre Italien à Paris dans les années 1970, Luigi Ghirri.