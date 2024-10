Un tapuscrit du "Petit Prince" ayant appartenu à Saint-Exupéry en vente à la Foire d'art d'Abu Dhabi

Le tapuscrit du Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry, le seul ayant appartenu à l'écrivain, est mis en vente par une librairie spécialisée londonienne. Accompagné de son passeport, délivré par le ministère de la Culture français, le précieux objet sera vendu lors de la Foire d'art d'Abu Dhabi qui s'ouvre le 20 novembre. Son prix : 1,25 million de dollars (soit 1,14 million d'euros).

Il a été acquis "plus tôt cette année" par la librairie spécialisée dans les livres rares, Peter Harrington, pour une somme qui n'a pas été dévoilée. Ce tapuscrit annoté par Saint-Exupéry, qui contient de nombreux dessins de l'auteur ainsi que sa fameuse phrase, "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux", était la pièce maîtresse d'une vente française dédiée à l'écrivain et aviateur français fin 2023.

Témoin d'un processus de création

Il est vendu pour la première fois de façon séparée. "C'est un objet unique", décrypte pour l'AFP Sammy Jay, de la librairie Peter Harrington. Unique, car des trois tapuscrits initiaux, celui-ci est le seul que l'écrivain avait conservé. "Contrairement aux deux autres versions, qu'il avait confiées à deux personnes différentes, celui-ci était sa version de travail, dans laquelle il a apporté des corrections au texte initial", détaille-t-il. En plus des corrections apportées de la main de Saint-Exupéry, ce tapuscrit comprend des passages non retenus, et donc jamais édités.

Les deux autres tapuscrits sont respectivement dans les collections de la Bibliothèque nationale de France (BNF) et à l'université du Texas. Le manuscrit autographe, lui, est à New York. Un tel objet est extrêmement rare sur le marché des livres anciens, peu habitué à jongler avec des chiffres proches ou dépassant le million de dollars, souligne le libraire. "Il est très rare d'avoir un objet de la teneur de ce tapuscrit", poursuit-il, citant l'exemple du manuscrit de Sur la route de Jack Kerouac, qui s'était envolé à 2,4 millions de dollars (2,2 millions d'euros), en 2001.

"Ce qui est intéressant avec ce tapuscrit, observe-t-il, c'est qu'il permet d'entrevoir le processus de création" de l'auteur. "Il a vraiment eu du mal à aboutir à la phrase 'On ne voit qu'avec le cœur'", poursuit-il. Le Petit Prince est l'un des livres les plus vendus au monde, plus "que le tome 1 de Harry Potter et Le Hobbit réunis", assure Sammy Jay. À l’issue de cette vente, il se pourrait que le tapuscrit rejoigne des collections muséales ou privées asiatiques ou arabes. "On sent d'ores et déjà beaucoup d'intérêt dans le monde", assure le libraire.