Un écrivain italien, Maurizio Serra, élu à l'Académie française au fauteuil de Simone Veil

L'écrivain de 64 ans a été élu au premier tour et remplacera Simone Veil parmi les "immortels".

L'écrivain et diplomate italien Maurizio Serra a été élu jeudi à l'Académie française au fauteuil de Simone Veil disparue en juin 2017. Il a été élu au premier tour par 17 voix contre 1 à Eduardo Pisani. Il y a eu 2 bulletins blancs et 4 bulletins marqués d'une croix.

Il écrit aussi bien en français qu'en italien

Âgé de 64 ans, né à Londres, Maurizio Serra a été ambassadeur d'Italie à Berlin et Moscou au temps de l'URSS ainsi qu'auprès de l'Unesco à Paris. Auteur, il écrit aussi bien en italien qu'en français (il maîtrise également parfaitement l'anglais) et a reçu en 2011 le Goncourt de la biographie pour son Malaparte, vies et légendes.



Il est publié en France par les éditions Grasset, Le Seuil et La Table ronde. S'intéressant particulièrement aux écrivains qui "arpentent les chemins de traverse et les clairs-obscurs de l'Histoire", il est également l'auteur d'une biographie de Gabriele D'Annunzio (D'Annunzio le magnifique) et d'Italo Svevo (Italo Svevo ou l'Antivie). En 2015, il avait publié Une génération perdue. Les Poètes-guerriers dans l'Europe des années 1930.



L'écrivain avait reçu en 2018 le prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco (doté de 25.000 euros) pour l'ensemble de son oeuvre. Avec cette élection, l'Académie française compte désormais 36 "immortels". Quatre fauteuils demeurent vacants.