Le prix Wepler est attribué à Thomas Clerc pour "Paris, musée du XXIe siècle : le dix-huitième arrondissement"

Le prix Wepler, prix littéraire qui récompense des écrivains émergents, a été attribué lundi 11 novembre 2024 à Thomas Clerc pour Paris, musée du XXIe siècle : le dix-huitième arrondissement où l'auteur fait une description détaillée du 18e arrondissement de Paris.

Tout au long des plus de 600 pages du livre, Thomas Clerc, 59 ans, flâne dans le nord de la capitale et décrit des scènes de rue ordinaires. Aussi bien à Montmartre, très fréquenté des touristes, que dans des quartiers qui se sont embourgeoisés et d'autres parmi les plus pauvres de Paris.

"C'est un grand livre de littérature avec une ambition naturaliste sur le Paris d'aujourd'hui et de demain, mais aussi sur l'avenir de toutes les villes-mondes", a commenté le jury, cité dans un communiqué.

Le prix Wepler est un prix littéraire créé en 1998 à l'initiative de la Librairie des Abbesses, avec le soutien de la Fondation La Poste et de la brasserie Wepler, place Clichy, à Paris. Il distingue chaque année, au mois de novembre, un auteur contemporain et fonctionne avec un système de jury tournant. Le prix Wepler est doté de 10 000 euros.

Sa mention spéciale, dotée de 3 000 euros, a été décernée à Célestin de Meeûs pour Mythologie du. 12 (éditions du Sous-Sol), premier roman de l'écrivain belge de 33 ans.