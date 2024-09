Sophie Charnavel, directrice des éditions Robert Laffont, est morte à l'âge de 48 ans

Sophie Charnavel, directrice des éditions Robert Laffont depuis 2020, est décédée lundi à l’âge de 48 ans des suites d’une maladie, a annoncé le groupe Editis.

"Denis Olivennes, Catherine Lucet, le groupe Éditis, les Éditions Robert Laffont et l’ensemble de leurs équipes ont l’immense tristesse d’annoncer la disparition de Sophie Charnavel", indique un communiqué publié sur X, anciennement twitter. "Sa passion pour son métier, ses auteurs, ses collaborateurs, son énergie, son talent, son courage remarquables faisaient d’elle à la fois une personne et une professionnelle hors norme. »

Diplômée de l’EHESS, Sophie Charnavel a commencé sa carrière chez Stock avant de devenir directrice littéraire chez Flammarion. Par la suite, elle a occupé des postes de direction éditoriale chez Fayard, Pauvert, Mazarine et Mille et une nuits. Elle a également exercé de hautes responsabilités chez Plon et aux Presses de la Renaissance, avant de rejoindre le groupe Editis en 2018.

Elle avait un talent rare pour fédérer les équipes et a su très vite remettre les Éditions Robert Laffont sur le devant de la scène. Un des auteurs disait d’elle qu’elle était un «bulldozer de joie». La tristesse de son équipe est aussi grande que la vitalité qu’elle insufflait. — Robert Laffont (@robert_laffont) September 19, 2024

Réputée pour son dynamisme, elle a notamment été récompensée par de nombreux prix en tant qu’éditrice, tels que le Grand Prix du roman de l’Académie française pour L’Été des quatre rois de Camille Pascal, le prix des Deux Magots pour Châteaux de sable de Louis-Henri de La Rochefoucauld, et le prix Médicis Essai pour Proust, roman familial de Laure Murat.

"Sophie Charnavel avait une passion communicative pour le métier de l’édition, un amour pour la littérature et une curiosité pour la vie politique, les débats et les sujets de société, qu’elle faisait rayonner auprès des auteurs et des autrices qu’elle défendait", ajoute le communiqué. L’un des auteurs la décrivait comme un "bulldozer de joie".

Le journaliste sportif Mathieu Lartot, très ému par la nouvelle, a rendu hommage à Sophie Charnavel sur son compte Instagram. "Il y a un an, tu m'appelais pour me proposer d'écrire mon histoire. Tu as su trouver les mots pour me convaincre de l'utilité d'un tel récit au cours d'un déjeuner que je n'oublierai jamais", a-t-il rappelé. "Comme je n'oublierai pas ce fichu jour de décembre où tu m'as annoncé que c'était ton tour", a-t-il évoqué, faisant référence à l'état de santé de son amie. Il a ajouté : "Je n'oublierai pas ton visage, nos échanges pendant cette bataille. Je pense aujourd'hui à tes enfants, à Caroline, Céline et toutes les équipes de Robert Laffont", avant de conclure avec tendresse : "On n'ampute pas le cœur... ni les souvenirs."

Ce décès survient une semaine après celui de Jean-Guy Boin, économiste et politologue décédé à 73 ans le 13 septembre, après avoir dirigé pendant près de vingt ans le Bureau international de l’édition française. Ces deux disparitions marquent une période sombre pour le monde du livre.