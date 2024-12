Littérature : record d'affluence au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, avec 198 000 visiteurs

"Un très joli succès", le mot paraît faible. Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a battu son record d'affluence lors de sa 40e édition, avec "près de 198 000 visiteurs" entre le 27 novembre et le 2 décembre, selon un communiqué publié lundi 2 décembre.

Les organisateurs rappellent que l'accès au salon était gratuit pour tous cette année, plus seulement pour les mineurs, ce qui a "sans aucun doute (...) ouvert grand les portes de cet événement". L'édition 2023 du salon avait déjà battu son précédent record, avec 193 000 visiteurs.

Comme chaque année, les jurys d'enfants et d'adolescents et un jury de professionnels ont choisi leurs Pépites et la Pépite d'or dans la riche production de la littérature jeunesse. L'autrice Marie Boisson a reçu la Pépite d'or avec Bianca et la forêt des parents égarés. La récompense maîtresse, la Grande Ourse, a été décernée à l'autrice américaine Susie Morgenstern pour l'ensemble de son œuvre.