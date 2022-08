Salman Rushdie poignardé aux États-Unis : "Je suis bouleversé", réagit l'ancien ministre de la Culture Jack Lang

Jack Lang était ministre de la Culture lors de la publication en français des Versets sataniques de Salman Rushdie. L’écrivain britannique a été poignardé au cou par un individu, alors qu’il faisait une lecture publique, vendredi 12 août, dans l’État de New York (États-Unis). Il est vivant et a été conduit à l’hôpital. "Je suis bouleversé", a réagi Jack Lang dans le 23h de franceinfo. "C’est un ami depuis longtemps déjà, c’est un immense écrivain", poursuit-il.

"On ne sait pas qui est l'auteur de ce crime"

"Je ne m’attendais absolument pas à ce qu’il connaisse à nouveau une telle situation. On ne sait pas qui est l’auteur de ce crime. La 'fatwa' qui a été lancée contre lui semblait être tombée dans l’oubli", a ajouté l’ancien ministre de la Culture, qui se souvient avoir reçu l’écrivain en France en 1992. "Il y avait à l’époque des gens qui étaient assez peureux et qui redoutaient que la présence de Salman Rushdie à Paris ne suscite la hargne et la colère des islamistes iraniens", rappelle Jack Lang.