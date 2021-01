Marc Levy revient en librairie avec "Le Crépuscule des fauves", suite de son dernier roman sorti fin septembre

Le romancier à succès Marc Levy fera paraître le 2 mars le deuxième volet d'une série intitulée 9, cinq mois seulement après le premier, a annoncé son éditeur.

"Un roman d'espionnage engagé"

Le Crépuscule des fauves et la suite de C'est arrivé la nuit, sorti le 29 septembre, qui s'est écoulé à "plus de 350.000 exemplaires en moins de trois mois", selon les éditions Robert Laffont.



Le Crépuscule des fauves est décrit dans un communiqué comme "un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de notre époque". Il suit un groupe de hackers cherchant "à déjouer la conspiration des fauves" qui vise à "créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans limites".

Derrière Guillaume Musso et Joël Dicker

Sur les vingt premières années du siècle, Marc Levy est "l'écrivain français le plus lu en France (source GfK) et dans le monde, avec 50 millions d'exemplaires vendus", rappelle l'éditeur.

Aucun de ses titres ne figure en revanche dans le classement des 10 livres les mieux vendus de 2020 publié jeudi 14 janvier par Livres Hebdo. Son éternel rival, Guillaume Musso, en a en revanche deux : La Vie secrète des écrivains (483.000 exemplaires), deuxième, et La Vie est un roman (397.000 exemplaires), cinquième. C'est l'écrivain suisse Joël Dicker qui a été la meilleure vente en France en 2020 avec son roman L'énigme de la chambre 622 (avec 493.919 exemplaires vendus).