Littérature : mort de la "reine du suspense", Mary Higgins Clark

Ancienne hôtesse de l'air, Mary Higgins Clark s'était mise à écrire un peu par hasard, pour arrondir ses fins de mois. Après quarante-six années à écrire, l'auteure américaine est morte à 92 ans. "Son premier thriller, La Maison du guet, récit d'une mère qui a assassiné ses deux enfants, a été tout de suite un succès. Depuis, qui n'a pas frissonné en se plongeant dans les intrigues criminelles troussées par cette femme toujours tirée à quatre épingles dans sa petite maison du bord de mer ?", décrit Pascale Deschamps sur le plateau du 13 Heures.

Les secrets de la "reine du suspense"

Mary Higgins Clark écrivait 20 pages par jour, elle a sorti 30 romans, et en a vendu 150 millions. La "reine du suspense" livrait ses secrets en 1997 : "Pour écrire un bon livre, il faut d'abord une bonne histoire et puis aussi une héroïne. En général, les miennes sont jeunes, elles ont un job, et leur début de carrière va être remis en question à cause d'un événement horrible. Après le tout est de tenir le rythme".

