Liliane Korb, l'une des deux plumes derrière l'auteur de polar Claude Izner, est morte à 82 ans

Deux sœurs, Liliane et Laurence Korb, écrivaient sous le pseudonyme commun de Claude Izner. l'aînée s'est éteinte, ont annoncé lundi les éditions 10/18.

Liliane Korb, l'une des deux sœurs derrière le pseudonyme de Claude Izner, auteur de polar à succès, est décédée, ont annoncé lundi 14 mars les éditions 10/18. Liliane était l'aînée, âgée de 82 ans, tandis que sa cadette Laurence a 70 ans.

Deux sœurs bouquinistes devenues autrices à succès sur le tard

D'abord monteuse de cinéma puis réalisatrice de courts-métrages, Liliane Korb a été bouquiniste sur les quais de Seine à Paris, une profession dans laquelle sa petite sœur allait la suivre. C'est à l'âge de 63 ans, en 2003, qu'elle a connu avec sa sœur une notoriété soudaine en se lançant dans le polar historique. Leur personnage d'enquêteur, héros de Mystère rue des Saints-Pères, s'appelle Victor Legris, "libraire parisien passionné de photographie et enquêteur dans le Paris de la fin du XIXe siècle", a rappelé leur éditeur.



Les 12 volumes de cette saga se sont vendus à plus de 850.000 exemplaires, et ont été traduits dans plusieurs langues. En 2016, au moment du lancement d'une autre série avec pour héros Jeremy Nelson, pianiste des années 1920, Le Figaro les surnommait "les taties flingueuses". Claude Izner n'a pas terminé de publier puisque, dans les aventures de ce jazzman américain, "la suite est prévue pour 2023", selon 10/18.