Le roman "La Dame d'Oléron" propose à ses lecteurs une véritable chasse au trésor sur l'île

L'île d'Oléron est une fois de plus le théâtre des évènements du nouveau livre de Florian Horru. Après les romans Oléron couleurs pourpres et Peur bleue sur Oléron et deux BD sur le célèbre coq Maurice, l'écrivain sort La Dame d'Oléron.



Pour ce polar semi-historique, Florian Horru met à nouveau en scène ses deux héros fictifs : les gendarmes Pierre Bourguignon et Jean-Claude Tessier, désormais bien connus de son lectorat. Les deux enquêteurs auront la tâche épineuse de résoudre une enquête dans laquelle plusieurs morts suspectes à travers les années semblent avoir un lien entre elles.

Mais dans ce nouvel opus, l'auteur a fait preuve d'imagination en mettant les lecteurs à contribution. Ceux-ci sont invités à une véritable chasse au trésor à travers toute l'île. Une façon pour Florian Horru de faire découvrir aux Oléronais à la fois l'histoire de l'île et son patrimoine : "De nombreuses familles visitent l’île d’Oléron. Quand je vois les enfants en train de chercher les trésors avec des étoiles dans les yeux, je trouve ça magnifique."

Une récompense de 2 500 € pour le gagnant

À la clé, une belle récompense puisque l'auteur promet à l'aventurier capable de venir à bout des nombreux indices et énigmes un chèque de 2 000 € et un coffret rempli de produits du terroir d'une valeur de 500 €. Le gagnant aura aussi la chance d'avoir un personnage portant son nom dans le prochain roman de l'écrivain. De quoi motiver petits et grands à se lancer dans cette mystérieuse quête.



Mais attention, n'est pas explorateur qui veut et pour partir sur les traces du trésor, il faudra s'armer de patience, voire d'un détecteur de métaux. Il ne faudra pas avoir peur de se salir les mains car la mission nécessitera parfois de creuser. Pas de quoi impressionner la famille Vrignaud, partie en chasse sur les routes oléronaises : "On arrive sur le lieu et là malheureusement, on creuse et il n'y a rien. Mais c’est marrant parce qu’on joue les pirates, on creuse, on se déguise, c’est trop marrant", témoignent mère et fille, sourire aux lèvres.



Si aujourd'hui, cette famille est rentrée bredouille, ce ne sera peut-être pas le cas lors de leur prochaine balade avec cet ultime indice laissé par l'auteur : "Le site où est caché le trésor existait déjà au XIIe siècle à l'époque d'Aliénor."