Le prix Médicis est attribué à Julia Deck pour "Ann d'Angleterre"

Le prix Médicis a été remis mercredi 6 novembre 2024 à Julia Deck pour un roman autobiographique consacré à sa mère, Ann d'Angleterre, paru aux éditions du Seuil.

La mère de la narratrice vient d'avoir un accident vasculaire cérébral et se retrouve diminuée, si bien que la communication avec elle est devenue quasi impossible. L'écrivaine est fille unique, d'une mère qui vit seule, et avec qui on devine qu'elle a eu une relation fusionnelle. Assister son proche, on y est tous confrontés un jour ou l'autre, les années passant. Mais pour Julia Deck, cette rupture de vie marque le début d'une enquête qu'on sent impérieuse.

"Je suis très émue d'avoir ce prix", a déclaré la lauréate au restaurant La Méditerranée situé place de l'Odéon à Paris. Julia Deck l'a emporté avec cinq voix contre quatre à Thomas Clerc, au troisième tour.

Le prix Médicis du roman étranger est allé au Guatémaltèque Eduardo Halfon, pour Tarentule (éditions Quai Voltaire). Il a recueilli quatre voix contre deux à l'Autrichien Josef Winkler, au huitième tour. "Je suis heureux, choqué d'arriver dans cette cérémonie très officielle", a commenté le lauréat.

Le prix Médicis de l'essai a été attribué à l'Allemand Reiner Stach pour le troisième tome de sa biographie de Franz Kafka, Les années de jeunesse. Il a fallu un seul tour, où il a récolté six voix.