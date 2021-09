La Grande Librairie s'invite à New York, 20 ans après les attentats du 11 septembre

Vingt ans après les attentats de 2001, La Grande Librairie pose ses valises à New York pour une visite guidée en compagnie d'écrivains amoureux de cette "ville où on ne dort jamais".

Deux décennies après les attentats du World Trade Center, l'émission littéraire La grande librairie présentée par François Busnel s'installe à New York, à la rencontre de "la fine fleur de la littérature new-yorkaise contemporaine". Cette édition spéciale est diffusée le 15 septembre sur France 5 à 20h50.

L'émission ne s'appesantit pas sur les attentats du 11 septembre 2001, qui ont meurtri la ville et bouleversé l'état du monde, préférant nous faire découvrir le New York d'aujourd'hui à travers la littérature et le regard de ceux qui la font aujourd'hui. "Pour comprendre New York, il faut lire ses écrivains", nous dit François Busnel.

Cette semaine la @GrandeLibrairie pose ses valises à New York !

François Busnel vous emmène à la rencontre de Patti Smith, Nicole Krauss, James McBride, @wmboyle4, @PettyKate et Benoit Cohen !

Rendez-vous mercredi 15 septembre à 20h55 sur @France5tv #LGLf5 pic.twitter.com/U1qmv4gRZy — La Grande Librairie (@GrandeLibrairie) September 13, 2021

Greenwich Village dans les pas de Patti Smith

A bord d'un emblématique taxi jaune, conduit par un chauffeur un peu particulier (le réalisateur et écrivain français Benoît Cohen, newyorkais d'adoption, auteur de Yellow Cab), François Busnel nous balade dans les quartiers de New York "à l'écart des circuits touristiques", avec pour guides une poignée d'écrivains liés d'une manière ou d'une autre à "The Big Apple".

A Greenwich Village, on découvre dans les pas de la musicienne et écrivaine Patti Smith, le studio d'enregistrement culte Electronic Lady, créé par Jimmy Hendrix, où l'auteure de Just Kids (Denoël, 2010) a enregistré son premier single. Elle y confie son amour des livres et de la lecture, depuis l'enfance, et sa passion pour Rimbaud.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par François Busnel (@francoisbusnel)

Puis direction Brooklyn avec la jeune écrivaine Kate Read Perry. "Le meilleur endroit", souffle la jeune autrice. C'est ici, dans des cafés, qu'elle a écrit une partie de son dernier livre, True Story, qui met en scène une jeune femme victime d'agression sexuelle et explore la culture du viol dans les lycées américains. Un roman publié en France dans cette rentrée littéraire chez Gallmeister.

"Ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien"

"Ce que j'aime à New York, c'est la vitesse, le mouvement et la façon dont tout le monde vit ensemble (…) Tout est synchronisé, les gens vivent en harmonie dans cette ville très compacte. Je trouve ça très vivifiant, je trouve ça beau. Et puis il y a tellement de librairies !", souligne cette jeune écrivaine engagée, pour qui les romans sont "utiles à la société, (…) un espace de réflexion pour imaginer une nouvelle façon de vivre".

La visite se poursuit dans l'Upper East Side avec Benoit Cohen, et son dernier roman, Le prix du paradis (Flammarion), un livre qui met en scène deux personnages féminins aux deux extrêmes de l'échelle sociale. "New York n'est plus une ville dangereuse, comme dans les années 1980", raconte-t-il, "mais c'est une ville où on sent le désespoir". Il dit comment il a pu percevoir dans son taxi "le fossé entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien". Assis sur un banc à Central Park, Benoit Cohen livre aussi quelques secrets et anecdotes de ce poumon de la ville…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par François Busnel (@francoisbusnel)

Dans cette édition spéciale on rencontre également la romancière Nicole Krauss, l'auteure de Être un homme (Éditions de L’Olivier) que l'on retrouve dans le quartier de Parc Slope, qui est aussi celui où vit Paul Auster, puis James Mc Bride (Deacon King Kong, éditions Gallmeister), lauréat du National Book Award, dans le quartier populaire de Red Hook. La visite s'achève dans le quartier "bobo" de Gravesend avec William Boyle (La Cité des Marges, Éditions Gallmeister).

La Grande Librairie, le mercredi à 21h50