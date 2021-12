Houellebecq, Lemaitre et Mathieu : trois poids lourds dans une rentrée littéraire d'hiver comptant 545 romans

Les romans de Michel Houellebecq, Pierre Lemaitre, et Nicolas Mathieu comptent parmi les incontournables d'une rentrée littéraire d'hiver très fournie.

D’après les données Livres Hebdo / Electre Data Services, la rentrée d'hiver 2022 verra la publication de 545 romans (plus, donc, que la rentrée d'automne, qui en comptait 521) soit une augmentation de 9,5 % par rapport à l'an dernier (52 titres supplémentaires).

Dans cette somme, on compte 385 fictions françaises dont 61 premiers romans (contre 63 en 2021) et 160 romans étrangers, contre 153 l’an dernier. Cette rentrée est la plus intense depuis 2014, souligne Livres Hebdo. Une hausse due essentiellement au nombre de romans français, jamais aussi élevé depuis 2013.

Trois poids lourds

Trois auteurs phares publient un roman en janvier : Michel Houellebecq, Nicolas Mathieu et Pierre Lemaitre. Des poids lourds, au sens propre comme au sens figuré.

736 pages pour le roman de Michel Houellebecq, Goncourt 2010, qui raconte dans Anéantir (Flammarion) une histoire que nous n'avons pas le droit de divulguer avant le 30 décembre. 592 pages pour le roman de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013, qui poursuit avec Le grand monde (Calmann-Lévy), son œuvre consacrée au XXe siècle, s'installant ici dans les Trente Glorieuses.

Et enfin, Connemara (Actes Sud), le roman de Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018, compte 400 pages et raconte l'histoire d'Hélène, une quadragénaire en pleine crise existentielle et de Christophe, son copain d'enfance, un "adulescent" toujours prêt à rêver.

Romans étrangers

D'autres incontournables figurent dans cette rentrée côté français, comme David Foenkinos (Numéro deux, Gallimard), Karine Tuil (La décision, Gallimard), Philippe Besson (Paris-Briançon, Julliard), Frédéric Beigbeder (Le barrage de l'Atlantique, Grasset), Éric Vuillard (Une sortie honorable, Actes Sud), Véronique Olmi (Le gosse, Albin Michel), ou encore Leïla Slimani avec la suite de sa saga familiale (Le pays des autres : Regardez-nous danser, Gallimard)

Côté romans étrangers, des poids lourds également, avec des auteurs qui font un retour attendu, comme le Japonais Haruki Murakami (Première personne du singulier et Abandonner un chat, Belfond), Erri de Luca (Diables gardiens, Gallimard), Jon Kalman Stefansson (Ton absence n'est que ténèbres, Grasset), ou encore Ismail Kadare (Disputes au sommet, Fayard).