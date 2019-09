Harry Potter banni d'une école catholique américaine

Non seulement les livres du jeune sorcier sont interdits dans cette école de Nashville, mais des exorcistes ont été consultés à Rome pour se prémunir de toute invocation d'esprits maléfiques...

Ça se passe à Nashville, dans le Tennessee. Le prêtre d'une école catholique a fait interdire les livres d'Harry Potter dans son établissement après avoir demandé conseil à des exorcistes à Rome : il craignait que les romans cultes de J.K. Rowling ne soient utilisés pour invoquer des esprits maléfiques.



"Les sorts et les malédictions utilisés dans le livre sont des sorts réels qui risquent de faire surgir les esprits maléfiques chez les humains qui les lisent", a écrit Dan Reehil, prêtre de l'école catholique St. Edwards à Nashville, dans un courriel adressé à des exorcistes à Rome, selon des médias locaux. En réponse, les exorcistes lui ont recommandé de retirer les livres de la bibliothèque de cet établissement du Tennessee.

Une saga littéraire accusée de promouvoir la magie noire

Rebecca Hammel, responsable des écoles du diocèse de Nashville, a assuré que Dan Reehil avait "l'autorité canonique de prendre de telles décisions", précisant que les livres ne seraient plus présents dans la nouvelle bibliothèque de l'école.



Lancée en 1997, la série aux sept volumes raconte les aventures d'un jeune sorcier nommé Harry Potter à l'école de sorcellerie de Poudlard et son combat contre Lord Voldemort, un mage noir à la recherche de l'immortalité. La saga littéraire de la romancière britannique J.K Rowling a été interdite à plusieurs reprises dans des écoles aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il lui était reproché d'avoir fait la promotion de valeurs sataniques ou de magie noire.