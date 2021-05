"Félix déLIRE" : une web-série rigolote pour réviser les épreuves de français du brevet et du bac avec l'humoriste Félix Radu

Sous forme de capsules vidéo, cette web-série aborde la littérature sur un ton léger tout en donnant des clés aux élèves pour réviser les épreuves de français du brevet et du bac. A découvrir sur Lumni, la plateforme éducative de France Télévisions.

Avec l'épreuve écrite le 17 juin et l'oral du 24 juin au 2 juillet, le Bac Français approche à grands pas. Lumni, la plate-forme éducative de francetélévisions propose aux lycéens et collégiens de réviser en s'amusant avec Félix déLIRE, une web série écrite et jouée par l'humoriste Félix Radu.

Le jeune comédien de 25 ans, lauréat du prix de l'humour 2016 par la Fondation Raymond Devos, est un amoureux des mots et de la littérature, qu'il dépoussière déjà dans ses vidéos sur sa chaîne YouTube, ou dans son spectacle Les mots s'improsent.

Pour Lumni, il met en scène en quelques minutes les grandes œuvres et auteurs classiques et contemporains dans des saynètes en forme de dialogue avec son "petit frère", censé réviser mais souvent vautré sur le canapé ou bâfrant des céréales devant des séries.

"W eb-série décomplexée"

Le programme propose 20 vidéos, du Malade imaginaire de Molière à King Kong Theory de Virginie Despentes, en passant par Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, Les Contemplations de Victor Hugo, ou encore Le Rouge et le Noir de Stendhal.

Les œuvres sont abordées sur un ton léger, tout en livrant habilement les connaissances et les outils utiles pour préparer les épreuves du brevet et du bac. Les capsules sont accompagnées d'un texte court, qui présente l'auteur ou l'autrice en quelques lignes, et l'œuvre en deux ou trois paragraphes répondant à des questions, textes parfois enrichis d'un extrait ou de liens pour approfondir telle ou telle question.

Dans cette dernière ligne droite avant les épreuves, Félix déLIRE, présentée comme une "web-série décomplexée" sur la littérature, offre une manière ludique pour les adolescents d'aborder les belles lettres, avec des situations et un langage qui leur sont familiers, et des personnages auxquels ils peuvent s'identifier. Les collégiens et lycéens peuvent ensuite compléter leurs révisions en consultant les différents contenus pédagogiques proposés par la plate-forme Lumni : des quiz, des dossiers, des films d'animation, des interviews, ou des cours.

"Félix déLIRE", à voir sur la plate-forme Lumni