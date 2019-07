Dix romans d'amour à lire pendant vos vacances cet été

En attendant la rentrée littéraire de septembre, qui démarre mi-août, voici quelques idées de romans à glisser dans sa valise.

La majorité des Français lisent pour leurs loisirs (93 %, selon l'étude Les Français et la lecture, publiée par le CNL à l'occasion du salon Livre Paris 2019). Nombre d'entre d'eux profitent de l'été pour redoubler d'ardeur dans cette activité, qui reste dans le peloton de tête des pratiques culturelles préférées des Français, le roman d'amour en bonne place. Allons-y pour la petite liste de l'été.

1 "L'amour est aveugle", de William Boyd

Couverture de "L'amour est aveugle", William Boyd (Seuil, 2019) (ÉDITIONS DU SEUIL) Des aventures, de l'amour, des personnages enflammés, de la musique et une diva … Avec ce livre d'un pur romantisme, le grand conteur britannique William Boyd embarque les lecteurs et les lectrices dans une épopée guidée par l'amour qui d'Edinbourg à Saint-Pétersbourg en passant par Paris, Nice ou Trieste, traverse l'Europe au seuil du XXe siècle. (Seuil – 496 pages - 22 € - Traduit de l’anglais -Grande-Bretagne- par Isabelle Perrin).

2 "Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla", de Jean-Christophe Rufin

Couverture de "Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla, de Jean-Christophe Rufin (Gallimard, 2019) (GALLIMARD) Une diva ici encore, cette fois dans la France d'après-guerre. Jean-Christophe Rufin comme dans un conte, narre l'histoire d'amour d'un jeune garçon parti de rien, revenu d'un voyage en Union soviétique avec une belle ukrainienne dans ses valises, qui deviendra chanteuse d'opéra pendant qu'il fait fortune. Tout à la fois récit intime et fresque sociale, Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla raconte une histoire d'amour rocambolesque, portée par un couple extravagant, tout en embrassant l'histoire des Trente Glorieuses. (Gallimard - 375 pages - 22 €).

3 "Partiellement nuageux", d'Antoine Choplin

Couverture de "Partiellement nuageux", d'Antoine Choplin (La fosse aux ours, 2019) (Editions La fosse aux ours) Ce dernier roman de l'auteur de La nuit tombée (Prix France Télévisions 2012) est le récit d'une rencontre entre deux personnages écorchés par le drame des disparus de la dictature de Pinochet, qui a touché des milliers de familles chiliennes. La rencontre d'Ema et Ernesto peut-elle survivre à ce passé douloureux ? C'est tout l'enjeu de ce court roman plein d'humanité et de mélancolie mêlée de joie, mettant sur le devant de la scène la puissante beauté de la nature, et la pudeur des sentiments. (La fosse aux ours - 135 pages - 16 €).

4 "L'eau de rose", de Christophe Carlier

Couverture de "L'eau de rose", de Jean-Christophe Carlier (Phébus, 2019) (Editions Phébus) L'auteur de L'assassin à la pomme verte (Seuil, 2012), raconte les états d'âme de Sigrid, écrivaine de romans à l'eau de rose, elle-même piquée par la passion lors d'un séjour estival dans un hôtel des Cyclades. Un roman parodique, peuplé d'une galerie de personnages pittoresques, où l'eau de rose vire parfois au vinaigre. Une lecture légère et réjouissante, totalement synchrone avec le parasol. (Phébus – 240 pages – 18 €).

5 "Le rêve de l'okapi", de Mariana Leky

Couverture "Le rêve de l'okapi", de Mariana Leky (JC Lattès, 2019) (Editions JC Lattès) Un okapi de mauvais augure, un opticien secrètement épris d'une vieille dame vivant dans une maison branlante, une jeune fille amoureuse d'un moine bouddhiste, un père globe-trotteur, une mère passant beaucoup de temps dans le lit du glacier… Dans un petit village allemand de Rhénanie Palatinat, les événements s'enchaînent comme dans les rêves et l'amour prend des formes diverses et variées. Best-seller en Allemagne, en projet pour une adaptation au cinéma, ce premier roman traduit en Français de Mariana Leky est une fable hors du temps qu'il fait bon déguster dans un monde sous pression numérique. Une lecture parfaite dans la langueur l'été. (JC Lattès – 363 pages - 18 € - Traduit de l'allemand par Céline Maurice).

6 "Sérotonine", de Michel Houellebecq

Couverture de "Sérotonine", de Michel Houellebecq (Flammarion, 2019) (EDITIONS FLAMMARION) Oui, Sérotonine est un roman d'amour. C'est même un hymne à l'amour romantique. Jamais Houellebecq n'avait autant développé le sujet. L'amour, comme motif des plus grandes joies, et des pires souffrances. Florent-Claude, comme tout bon héros houellebecquien, est un romantique. Jusque-là, planqué derrière un cynique, un être désabusé, de préférence obsédé sexuel version fanfaron, le héros de Houellebecq, cette fois, tombe le masque et se révèle dans toute sa dimension exaltée. Un romantique, un vrai, comme on n'en fait plus depuis le XIXe siècle. La preuve, Florent-Claude est malade d'un chagrin d'amour confirmé par une analyse de sang, provoqué par la perte 20 ans plus tôt de l'amour de sa vie, Camille, merveilleuse jeune femme fraiche et pure, qui ne supportera la comparaison d'aucune autre. (Si ça, ce n'est c'est pas romantique !). Le style lui aussi est contaminé, avec des envolées dignes des plus grands auteurs du XIXe siècle. Sans parler des décors (l'Allemagne du Nord en point d'orgue). Le ciel, l'âme des amoureux en communion avec la nature, la beauté comme valeur suprême. Bref, tout y est, régalez-vous. (Flammarion – 352 pages – 22 euros).

7 "Maïmaï", d'Aki Shimazaki

Couverture de "MaïMaï", d'Aki Shimazaki (Actes Sud, 2019) (Actes Sud) La mort de sa mère fait réapparaître dans la vie de Taro, jeune homme sourd et muet, Hanako, son amie d'enfance. Il suffit de quelques minutes pour réanimer les sentiments du jeune homme. Mais l'annonce de leur décision de se marier provoque un cataclysme… Maïmaï est le cinquième et dernier volet de la pentalogie L'ombre du chardon, 5 courts romans que l'on peut lire séparément, et dans le désordre, ou d'affilée, après tout c'est l'été, autant en profiter. (Actes Sud – 174 pages – 15 €).

8 "Leurs enfants après eux", de Nicolas Mathieu

Couverture de "Nos enfants après eux", de Nicolas Mathieu (Actes Sud, 2018) (Actes Sud) Comment sont les premières histoires d'amour adolescentes, quand on grandit dans une cité sidérurgique sinistrée de l'Est de la France ? Le très beau roman de Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018. (Actes Sud, 21,80 euros, 434 pages).

9 "Ça raconte Sarah", de Pauline Delabroy-Allard

Couverture de "Ça raconte Sarah", de Pauline Delabroy-Allard (Editions de Minuit, 2018) (Editions de Minuit) Le récit d'une passion amoureuse entre deux femmes. Avec ce premier roman court et dense, Pauline Delabroy-Allard évoque avec une précision de chirurgien cet état qui emporte tout sur son passage, quel que soit le sexe des protagonistes. (Minuit – 189 pages – 15 euros).

10 "Notre-Dame de Paris", de Victor Hugo

Couverture de "Notre-Dame de Paris", de Victor Hugo (Folio, avril 2019) (Folio) L'actualité récente nous y incite : pourquoi pas profiter de l'été pour se (re) plonger dans ce grand roman de Hugo, déclaration d'amour de Victor à la Cathédrale Notre-Dame mais aussi un livre sur la passion, déclinée autour du personnage de la belle Esmeralda et du vilain Casimodo. En achetant la nouvelle édition Folio, vous contribuerez à la reconstruction de la Cathédrale ravagée par un incendie les 15 et 16 avril 2019. (Folio – 960 pages – 5,60 euros).

