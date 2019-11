DIRECT. Le Goncourt attribué à Jean-Paul Dubois pour "Tous les hommes n'habitent le monde de la même façon", le Renaudot récompense Sylvain Tesson pour "La Panthère des neiges"

Ce qu'il faut savoir

Le romancier Jean-Paul Dubois a reçu lundi le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone, pour "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon" (L'Olivier), roman bouleversant et nostalgique sur le bonheur perdu. Le jury a annoncé le vainqueur peu avant 13 heures, depuis le restaurant parisien le Drouant, comme le veut la tradition.

Amélie Nothomb partait favorite. L'édition 2019 comptait parmi les finalistes Amélie Nothomb, dont la réputation n'est plus à faire auprès des lecteurs. Depuis 30 ans, l'écrivaine belge enchaîne les succès en librairie. Avec Soif (éd. Albin Michel), son dernier roman, c'est la troisième fois qu'elle est selectionnée pour le Goncourt – après Stupeur et tremblements en 1999 et Ni d'Eve ni d'Adam en 2007. Déjà best-seller avec près de 150 000 exemplaires vendus, Soif met en scène Jésus avant la crucifixion.

Des ventes à la pelle pour le gagnant. Le lauréat va récolter "une gloire certaine mais surtout, il va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent", a souligné Bernard Pivot auprès de franceinfo. Le lauréat touchera 15% sur les prix de vente de son roman, et le Goncourt est le prix littéraire le plus prescripteur pour les ventes de roman. Sur la période 2014-2018, un prix Goncourt se serait écoulé en moyenne à 367 100 exemplaires.

Le prix Renaudot va être annoncé dans la foulée. Créé en 1926 par des journalistes et critiques littéraires attendant les délibérations du jury du prix Goncourt, il se tient également au Drouant. Suivront le prix Femina le 5 novembre, le prix Médicis le 8 et le prix Interallié le 14.