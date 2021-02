Deux livres d'Edouard Louis seront adaptés en série par James Ivory

Deux romans d'Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule et Qui a tué mon père (Seuil) seront adaptés en série par James Ivory, a annoncé fin janvier le jeune romancier sur son compte Instagram.

L'adaptation des deux oeuvres fusionnées composera le scénario d'une seule série, titrée The end of Eddy.

Violence sociale

Avec son premier roman inspiré de sa propre vie, En finir avec Eddy Bellegueule publié en 2014, Edouard Louis racontait l'enfance d'Eddy, qui parce qu'il était un enfant différent, avait subi violences et homophobie de la part de sa famille et de la communauté toute entière d'un village de Picardie. Traduit dans une vingtaine de langues, son roman avait provoqué de vives réactions de la part de ces derniers.

Après avoir raconté son enfance en Picardie, Edouard Louis a publié quatre ans plus tard Qui a tué mon père (Seuil, 2018), adresse d'un fils à son père et véritable pamphlet politique. Edouard Louis revenait dans ce roman sur son histoire et plus particulièrement sur la question de la violence physique, mais aussi sur toutes les formes de domination, et notamment la violence sociale.

La série sera tournée en anglais par le réalisateur de Chambre avec vue ou des Vestiges du jour, mais l'écrivain n'a pas précisé sur quelle plateforme elle serait diffusée, ni à quelle date.