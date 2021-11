Almudena Grandes, figure importante de la littérature espagnole, est morte à 61 ans

L'écrivaine et journaliste espagnole Almudena Grandes, passée à la postérité pour un roman érotique avant de faire sensation plus récemment avec une histoire de l'Espagne contemporaine, est décédée samedi, a annoncé le Premier ministre espagnol, saluant "une référence de notre temps".

Agée de 61 ans, l'écrivaine et journaliste espagnole Almuneda Grandes avait annoncé, il y a un mois, souffrir d'un cancer. Elle, qui signait régulièrement des éditoriaux dans le grand quotidien El Pais, avait écrit mi-octobre sur la maladie qui allait la tuer. "J'ai eu à écrire dans ma vie des articles très compliqués. Aucun comme celui-ci", disait-elle. "Tout a commencé il y a un peu plus d'un an : un examen de routine, une tumeur maligne, un bon pronostic et un combat". Almuneda Grandes est décédée le 27 novembre.

Du roman érotique aux ouvrages sur l'Espagne contemporaine

Née à Madrid en 1960, Almudena Grandes s'est fait connaître avec un roman érotique qui fit scandale en 1989, Las edades de Lulú, porté à l'écran et traduit en français en 1990 sous le titre Les vies de Loulou.

Elle avait ensuite publié en 1991, dans un genre différent, Te llamaré viernes, une histoire d'amour entre des marginaux dans une Madrid hostile. En 1994, elle sort Malena es un nombre de tango (en français, Malena c'est un nom de tango), roman acclamé où elle traitait l'un de ses thèmes récurrents : une jeune fille imparfaite et rebelle bataillant pour trouver sa place dans le monde contre les normes sociales. En 2010, elle s'était lancée dans un projet ambitieux en six volumes racontant les années d'après la guerre civile en Espagne.

Militant pour de nombreuses causes, les femmes ou encore l'aide aux migrants, elle avait pris en 2010 la défense du juge Garzon accusé d'avoir voulu enquêter sur les crimes amnistiés du franquisme, signant un manifeste avec le cinéaste Pedro Almodovar et le poète communiste Marcos Ana.

"Une des écrivaines de référence de notre temps"

"Nous perdons une des écrivaines de référence de notre temps. Engagée et courageuse, et qui a raconté notre histoire récente avec un point de vue progressiste. Ton souvenir, ton oeuvre, seront toujours avec nous, Almudena Grandes", a twitté le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Perdemos a una de las escritoras referentes de nuestro tiempo. Comprometida y valiente, que ha narrado nuestra historia reciente desde una mirada progresista.



Tu recuerdo, tu obra, siempre estará con nosotros, Almudena Grandes.



"Nous disons adieu avec un grand poids à Almudena Grandes, narratrice fondamentale de la littérature espagnole, partie beaucoup trop tôt. Almudena Grandes a dépeint avec maestria notre histoire récente et donné une voix à ceux qui ne l'avaient jamais eu", a salué sur Twitter l'institut Cervantes dont elle a été l'invitée à de nombreuses reprises à travers le monde.