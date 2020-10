Serge Joncour et Olivia Elkaim en finale du prix Femina

Le prix Femin élimine de sa sélection Lola Lafon et Miguel Bonnefoy. En lice, six auteurs dont Serge Joncour, Marie-Hélène Lafon et Olivia Elkaim. Verdict le 3 novembre

L'écrivaine Marie-Hélène Lafon à Barcelone le 1er mars 2020 (TONI ALBIR / EFE / MAXPPP)