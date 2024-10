Prix Renaudot 2024 : Kamel Daoud et Gaël Faye figurent parmi les cinq finalistes

La dernière liste du prix Renaudot a été annoncée par son jury jeudi 24 octobre. Kamel Daoud et Gaël Faye, tous deux également en lice pour le prix Goncourt, sont parmi les cinq finalistes. Élisabeth Barillé, Antoine Choplin et Olivier Norek complètent cette troisième sélection du Renaudot. La cérémonie aura lieu le 4 novembre, au restaurant Drouant, à Paris, comme le veut la tradition.

La présence d'Olivier Norek en finale du Renaudot rappelle celle de Sandrine Collette dans le dernier carré du Goncourt. Ces deux auteurs viennent du roman noir ou policier. Trois essais restent par ailleurs en course pour le prix Renaudot essais, signés de la Mauricienne Ananda Devi, et de deux journalistes et auteurs, Sébastien Lapaque et François-Guillaume Lorrain.

Le prix Renaudot, dont la première édition remonte à 1926, est décerné le même jour et au même endroit que le prix Goncourt, en tenant compte du lauréat qui vient d'être couronné par ce prix plus connu et prestigieux.

Troisième sélection de romans :

- Élisabeth Barillé, Les Sœurs et autres espèces du vivant (Arléa)

- Antoine Choplin, La Barque de Masao (Buchet Chastel)

- Kamel Daoud, Houris (Gallimard)

- Gaël Faye, Jacaranda (Grasset)

- Olivier Norek, Les Guerriers de l'hiver (Michel Lafon)

Troisième sélection d'essais :

- Ananda Devi, La nuit s'ajoute à la nuit (Stock)

- Sébastien Lapaque, Échec et mat au paradis (Actes Sud)

- François-Guillaume Lorrain, Il fallait bien les aider : quand des Justes sauvaient des Juifs en France (Flammarion)