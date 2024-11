Prix Goncourt : "Il y a eu un avant et un après au niveau professionnel", confie Hervé Le Tellier, lauréat en 2020

Kamel Daoud, Gaël Faye, Hélène Gaudy et Sandrine Collette sont les quatre finalistes pour le plus prestigieux des prix littéraires français qui sera décerné lundi.

"Le Goncourt, c'est vraiment le Prix des prix, celui qui, sans doute, a le plus d'effet sur la carrière des auteurs et la vie des livres", raconte sur franceinfo dimanche 3 novembre Hervé Le Tellier, lauréat en 2020 pour son roman L'Anomalie. Le prix Goncourt 2024 doit être dévoilé lundi, chez Drouant, le restaurant historique parisien fondé en 1880, siège des célèbres prix littéraires Goncourt et Renaudot.

"Il y a eu un avant et un après au niveau professionnel", confirme l'écrivain. Avec une mise en valeur de ses livres parus précédemment, "ça les fait ressortir" au niveau des ventes, et il y a aussi "plus de traductions" à l'international. "Ça a complètement changé mon rapport avec mon banquier, c'est sûr", sourit-il.

Chaque lauréat reçoit un chèque symbolique de dix euros, qu'il est de tradition d'encadrer. "Il est encore dans un tiroir", confesse-t-il. L'impact sur la vente de son roman, paru chez Gallimard, a été conséquent, avec près de "1,6 million d'exemplaires vendus, entre le poche, le broché et le livre audio ou numérique". "C'est considérable", reconnaît l'écrivain, président de l'OuLiPo. L'Anomalie est le deuxième Prix Goncourt le plus vendu de l'histoire.

Cette année, ce sont les romans Madelaine avant l'aube de Sandrine Collette (JC Lattès), Houris de Kamel Daoud (Gallimard), Jacaranda de Gaël Faye (Grasset) et Archipels d'Hélène Gaudy (L'Olivier), qui sont finalistes.