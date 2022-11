Prix Goncourt attribué à Brigitte Giraud pour son roman "Vivre vite": "C'est un livre plein de vie, de retour à la vie", salue le critique littéraire et écrivain Arnaud Viviant

"C'est un livre plein de vie, de retour à la vie", réagit jeudi 3 novembre sur franceinfo Arnaud Viviant, journaliste, critique littéraire et écrivain à propos du Goncourt 2022 attribué à Brigitte Giraud pour Vivre vite, aux éditions Flammarion. Dans ce roman intimiste, l'autrice tente de comprendre et de donner un sens à la mort accidentelle de Claude, le père de son fils, en 1999. Une succession de "si" ouvre ce roman.

"Le véritable sujet, c’est elle. Elle et la manière dont on va revenir à la vie en enterrant cette histoire parce qu’elle doit quitter cette maison." Arnaud Viviant à franceinfo



Dans ce livre, Brigitte Giraud s'apprête à vendre la maison à Lyon où elle vit depuis le décès de son compagnon dans un accident de moto. "Cette maison du malheur qu’elle a acquis avec Claude et qui va conduire à cet accident et à la mort de Claude. 25 ans plus tard, elle est obligée de partir et c’est au moment de boucler ses affaires qu’elle boucle aussi son travail de deuil. C’est un livre plein de vie, de retour à la vie", poursuit le critique littéraire.

Selon Arnaud Viviant, "il y a un côté sociologique dans le livre de Brigitte Giraud. Elle explique comment elle a été amenée, par sociologie, à vouloir vivre dans une maison plutôt que dans un appartement du centre de Lyon". Selon lui, c'est "ce qui en fait un livre bien supérieur à un livre de travail de deuil auquel on est maintenant habitué, qui est presque devenu un genre en littérature".