Prix essai et Prix roman France Télévisions : le groupe audiovisuel révèle les douze auteurs en lice

Créés en 1995, les Prix essai et roman France Télévisions récompensent chaque année des auteurs d'ouvrages parus en langue française dans l'actualité littéraire. La sélection de l'édition 2024 a été révélée jeudi 4 avril. On y retrouve notamment Du même bois de Marion Fayolle et Stella et l'Amérique de Joseph Incardona dans la sélection roman.

Les six romans et les six essais en lice ont été choisis par un jury composé de journalistes de France Télévisions spécialistes de la littérature, ainsi que par Augustin Trapenard, nouveau président des prix littéraires France Télévisions.

Les deux prix seront décernés par 22 lecteurs choisis après un appel à candidatures lancé sur les antennes du média : 11 pour le Prix essai et 11 autres pour le Prix roman. En 2023, deux lauréates avaient été primées par les lecteurs. Minh Tran Huy avait remporté le Prix essai avec Un enfant sans histoire (Actes Sud) et Maria Larrea avait reçu le Prix roman pour Les Gens de Bilbao naissent où ils veulent (Grasset).

En lice pour le Prix roman France Télévisions 2024 :

En lice pour le Prix essai France Télévisions 2024 :