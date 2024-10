Miguel Bonnefoy remporte le Grand Prix du roman de l'Académie française

Le Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy, publié aux éditions Rivages, a décroché, jeudi 24 octobre 2024, le Grand Prix du roman de l'Académie française. Il a obtenu, au 3e tour de scrutin, 8 voix contre 7 au roman Les Derniers sur la liste de Grégory Cingal et 7 voix à Cabane d'Abel Quentin.

Dans son dernier livre, l'écrivain signe une odyssée au pays de la "Petite Venise", le Venezuela, et plus précisément à Maracaibo sur les traces d'Antonio. Une mendiante muette recueille l'orphelin sur les marches d'une église, sans se douter du destin hors du commun qui attend l'enfant. Élevé dans la misère, Antonio sera tour à tour vendeur de cigarettes, porteur sur les quais, domestique dans une maison close avant de devenir, grâce à son énergie bouillonnante, l'un des plus illustres chirurgiens de son pays.

Le Rêve du jaguar est le récit d'une saga familiale qui se confond avec l'histoire du pays. Le roman, qui flirte avec le conte et le réalisme magique, raconte l'histoire du grand-père de l'auteur franco-vénézuélien. "J'ai toujours entendu le récit du destin de mon grand-père, orphelin de la rue, gavroche et rufian, enfant de la misère et de l'ignorance, qui devint cardiologue et fondateur de la première université de Maracaibo, sauvant ainsi à la fois le cœur des hommes et celui de la connaissance", confie Miguel Bonnefoy.