Le prix Landerneau des lecteurs 2024 récompense Kamel Daoud pour son roman "Houris"

Kamel Daoud a remporté mercredi 23 octobre le prix Landerneau des lecteurs pour Houris, roman sur les massacres de la "décennie noire" en Algérie. "Le jury du Prix Landerneau des lecteurs a souhaité récompenser un livre qui allie l'engagement littéraire, l'émotion, la mémoire et l'amour d'un auteur pour son, ses personnages", a affirmé dans un communiqué le président du jury, Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020.

L'auteur franco-algérien est aussi l'un des favoris du plus prestigieux des prix littéraires français, le Goncourt, dont il avait déjà été finaliste en 2014 avec Meursault, contre-enquête.

Gallimard interdit au salon d’Alger

Houris est écrit du point de vue d'une narratrice, Aube, rescapée d'un massacre perpétré par des islamistes le 31 décembre 1999. Le livre n'a pas pu être exporté vers l'Algérie, pays qui interdit tout ouvrage évoquant cette période de guerre civile (1992-2002). Par ailleurs, son éditeur, Gallimard, a été prié de ne pas se rendre au Salon international du livre d'Alger, dont la 27e édition se déroule du 6 au 16 novembre.

Le jury de 220 lecteurs du prix Landerneau, à plus de 80% des femmes pour cette édition, est présidé par le patron de la grande distribution Michel-Édouard Leclerc et chaque année par un auteur différent. Créée en 2008, cette récompense est dotée de 10 000 euros et offre à son lauréat une campagne de publicité dans la presse et les magasins Espaces culturels E. Leclerc. En 2023, le prix a été remporté par Thomas B. Reverdy pour Le Grand Secours, fiction sur l'embrasement d'une ville défavorisée de la banlieue parisienne.